½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤¬¡¢Ä¹ÃË¡¦Íª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¹Äµï¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤¬²ÆµÙ¤ßÃæ¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê3Æü¡Ë¸áÁ°9»þÁ°¡¢´¥Ìç¤«¤é¾Ð´é¤Ç¹Äµï¤ËÆþ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Î¾¿Æ¤Î½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤â¸áÁ°9»þÈ¾¤¹¤®¡¢¼Ö¤ÎÁë¤ò³«¤±¤Æ²ñ¼á¤·¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ë¸þ¤«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢º£·î6Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢µÜÅÂÆâ¤Ç¡¢¢§ÁõÂ«»Ñ¤ÇÀ®Ç¯ÍÑ¤Î´§¤ò¼ø¤«¤ë¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¡¢¢§Î¾ÊÅ²¼¤ËÀ®Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ë¡ÖÄ«¸«¤Îµ·¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ·¼°¤Ë¤Î¤¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
À®Ç¯¼°¤Ï¡¢ÃËÀ¹ÄÂ²¤¬À®Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢1985Ç¯¤ÎÉã¡¦½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤´°ì²È¤ÏËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤ÆµÜÅÂ¤Çµ·¼°¤ÎÆ°¤¤ò¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¡¢Íª¿Î¤µ¤Þ¤Ï¡¢µÜÃæ»°ÅÂ¡¦¸½ê¤ò»²ÇÒ¤¹¤ëÃÊ¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£