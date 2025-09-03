辻ちゃん長女・希空（のあ）「髪色変えたよ」新ヘアに絶賛の声「透明感すごい」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2025/09/03】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が2日、自身のSNSを更新。髪色を変えた様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、雰囲気一変した新ヘア
希空は「髪色変わったの伝われ！！！」とTikTokを更新し、ヘアカラーを変えたことを報告。動画では新しいヘアスタイルを披露し、前髪のある暗髪のロングヘアで大人っぽい印象を見せている。また、Instagramでは黒と茶色のハートをつけて自撮りショットを公開。ストーリーズで「髪色変えたよ」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくなった」「透明感すごい」「髪色似合ってる」「可愛すぎる」「雰囲気変わる」「見惚れました」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん長女、雰囲気一変した新ヘア
◆希空、髪色チェンジを報告
希空は「髪色変わったの伝われ！！！」とTikTokを更新し、ヘアカラーを変えたことを報告。動画では新しいヘアスタイルを披露し、前髪のある暗髪のロングヘアで大人っぽい印象を見せている。また、Instagramでは黒と茶色のハートをつけて自撮りショットを公開。ストーリーズで「髪色変えたよ」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくなった」「透明感すごい」「髪色似合ってる」「可愛すぎる」「雰囲気変わる」「見惚れました」といった絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】