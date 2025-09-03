自宅で大麻を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は3日早朝、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者（26）を麻薬取締法違反の疑いで逮捕した。関係者への取材で分かった。

逮捕容疑は7月上旬ごろ、共謀し、東京都杉並区の自宅で大麻を含む植物片を所持した疑い。

薬物銃器対策課は、同居の20代の女も同容疑で逮捕。3日早朝に家宅捜索を行い、大麻のような乾燥植物片や巻紙を押収した。

逮捕時の状況から、尿検査も実施しているとみられ、今後の鑑定結果次第で、使用容疑も浮上する可能性がある。

清水容疑者は7月スタートで放送中のTBS系看板枠「日曜劇場」の連続ドラマ「19番目のカルテ」に出演中。主演松本潤が所属し総合診療科の医師・徳重晃役を務める「魚虎総合病院」で新米医師として働く小芝風花扮する滝野みずきの同期で、3年目の内科専攻医・鹿山慶太という重要役を演じている。

清水容疑者は東京都出身。映画「乾き。」で注目され、映画「ちはやふる」にも出演。映画「東京リベンジャーズ」にも「半間修二」役で出演した人気のある若手俳優の1人。

大麻については、以前は大麻取締法で所持、譲渡が禁じられていたが、23年の大麻取締法と麻薬取締法の改正（24年12月第1段階施行）で、大麻は麻薬と指定され、麻薬取締法で、所持、譲渡に加え、使用も禁じられている。