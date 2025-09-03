500円だから絶対買いです♡高クオリティな100均黒バッグ

またまたダイソーに、100均商品とは思えない高クオリティなバッグが登場していました！キルトステッチやドロストがあしらわれた、トレンド感たっぷりなおしゃれな黒バッグ♡雑誌2冊やポーチ、スマホが入る大容量サイズで使い勝手抜群です。これが550円（税込）で買えるなんて…あまりのコスパの高さに驚きました！

商品情報

商品名：キルトショルダーバッグ

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

デザインも使い勝手も文句なし！ダイソーの『キルトショルダーバッグ』

100均の商品とは思えないような、クオリティの高いバッグが手に入ることもあるダイソー。先日パトロール中に、また凄い商品を発見しました！

今回紹介するのは、こちらの『キルトショルダーバッグ』。キルトステッチがあしらわれた、トレンド感たっぷりなショルダーバッグです。

アパレルブランドでは買えないような、550円（税込）とお手頃な価格！筆者が購入した店舗では、バッグ売り場に陳列されていました。

プチプラにもかかわらず、雑誌2冊、ポーチ、財布、スマホが入る大容量サイズなのが嬉しいポイント！

バッグ自体がとても軽いので、たくさん荷物を入れても負担に感じにくいのが良いなと思いました。

また、素材がくたっとしているので体にフィットしやすいです。バッグが揺れにくいため、移動時も疲れにくいですよ。

ショルダーストラップにはアジャスターが付いているため、調整可能なのもありがたいです。

斜め掛けにすることもでき、ゆったりと持ち歩けます。

フロントポケットにはよく使うアイテムに◎サッと取り出せて便利！

小物やよく使う物を収納しやすいフロントポケットも付いています！

ポケットが大きめなので、日傘や折りたたみエコバッグなども入れられます。

ただ、このポケットの開口部はドローストリングタイプなのですが、キュッと絞るとメインスペースもつられて一緒に縮まるので、形が歪んで見えてしまいます。

荷物の落下防止のために口を絞ると不格好になってしまうので、お飾りといった感じです。とはいえ、収納した小物をさっと取り出せるのは便利！

このポケットは貴重品は入れず、あくまでもすぐに使いたいものを入れるといった使い方が良さそうです。

今回はダイソーの『キルトショルダーバッグ』を紹介しました。

ポケットの開口部を絞りづらいといった気になる点はありますが、このサイズ感、使い勝手の良さ、機能性を兼ね備えているバッグが550円（税込）で買えるのはお得です！普段使いから旅行など、さまざまなシーンで使えておすすめです。

気になる方は、早速ダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。