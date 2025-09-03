BTSのJIN（ジン）が、1カ月で3250万ドル（約48億2882万円）を売り上げた。韓国メディアが報じた。

米ビルボードは8月27日、公式サイトで月間TOP TOUR（トップツアー）とTOP BOXSCORSE（トップボックススコア）チャートを発表した。同チャートによると、JINは3250万ドルの収益と、21万7000人の観客を記録した。

JINが開催している「RUNSEOKJIN＿EP．TOUR」ツアーは、アジアのソロアーティストとしては初めて「月間3000万ドル収益」「20万観客突破」を記録した。9都市で18回の公演を行い、世界の観客の前で、歌とパフォーマンスを披露した。

韓国、日本、米国、欧州全域で全席売り切れを記録。今回は1カ月間の集計のため、韓国公演と欧州公演は該当外で、日本と米国の12回の公演だけの記録となった。

韓国メディアのニュースエンは3日「特に米国ツアーは新記録の連続だった。アナハイム・ホンダ・センターでは韓国歌手史上、歴代最多観客を動員した。ダラス・アメリカン・エアラインズ・センター公演は、韓国のソロ歌手としては初めて全席売り切れとなり、格別な存在感を示した」と報じた。

ポップ専門アカウントPop Coreは「アジアソロ史上最高の記録。京セラドーム大阪で開かれたたった2回の公演が、960万ドル（約14億2646万円）の売上を記録した」と伝えた。

英国ローリングストーン誌は、JINのワールドツアーに5つ星満点をつけ「本当に世の中にただ1つだけの、独歩的なエンターテイナー」と表現した。

英国音楽メディアNMEは「JINの公演は、新鮮なコンセプトとカリスマあふれるエネルギー、そして華麗な舞台演出が調和した」と評価した。

フランスの写真週刊誌Paris Match（パリ・マッチ）は「JINのユーモア、舞台マナー、ジャンルを問わない実力が、ファンに完璧なプレゼントになった」と絶賛するなど、世界的に好評を受けた。