外為サマリー：国内政治の不透明感などを背景に１４８円７０銭台で推移

３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円７６銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安となっている。



２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円３６銭前後と前日に比べ１円２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。日本の政局不安に加え、米長期金利の上昇で日米金利差の拡大が意識され、一時１４８円９４銭と約１カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。



自民党の森山裕幹事長ら党四役が２日に辞意を表明したほか、各メディアが「自民党の麻生太郎最高顧問が総裁選の前倒しを求める意向を表明することが分かった」と報じており、この日の東京市場も国内政治の不透明感から円売りが優勢となっている。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性を巡る懸念などから積極的にドルを買いにくい面もあり、ドル円相場は１４８円７０銭台で推移している。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７３円０５銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



