チエルは反発、コクヨと教育環境のＩＣＴ利活用に関するマーケティング協業を開始へ◇

チエル<3933.T>は反発している。２日の取引終了後、コクヨ<7984.T>と教育環境のＩＣＴ利活用に関するマーケティング協業を９月初旬に開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



チエルが提供するＩＣＴソリューションと、コクヨの教育用家具・空間設計ノウハウを組み合わせた販促物（リーフレット）を共同で企画・制作する。これにより、従来の教室やＰＣ教室を、創造性を広げる学習環境「クリエイティブラボ」や、生徒一人ひとりの意欲が沸く学習環境「デジタルラボ」へとリノベーションする提案を推進する。また、両社共同で教育施設関係者向けウェビナーを１０月に開催する予定だ。



