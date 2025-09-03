大盛工業の上値追い鮮烈、日ヒュム、旭コンなど下水道インフラ関連に急騰相次ぐ◇

大盛工業<1844.T>の上値追い鮮烈、３連騰で一時１８％近い上昇で１１９０円まで駆け上がり、約２１年ぶりの高値圏に突入した。東京を中心に下水道工事などを主力とする土木会社で、老朽化する下水道の予防保全や点検・補修が国策として進められるなか、その関連有力株として大相場に発展している。国土交通省は２０２６年度の概算要求で上下水道やトンネル、空港などの老朽化対策で前年度比３割増となる１兆７８３億円を計上している。足もと東京株式市場ではハイテクセクターから内需系バリュー株シフトの流れが形成されており、下水道インフラをはじめとした国土強靱化のテーマが改めて意識されている。きょうはシンボルストックの一角を担う日本ヒューム<5262.T>が大幅続伸しているほか、旭コンクリート工業<5268.T>やイトーヨーギョー<5287.T>がストップ高、更に日本鋳鉄管<5612.T>や水道機工<6403.T>なども関連有力株として人気が集中している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS