「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１０時現在で、ＩＧポート<3791.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。



３日の東京市場で、ＩＧポートは寄り付きで１４５２円をつけ、連日で年初来安値を更新したあとは下げ渋り。戻りの鈍さが売り予想数上昇につながっているようだ。



７月１１日に中期経営計画の修正を発表し、２７年５月期通期の連結営業利益目標を従来の２３億２４００万円から８億５０００万円に下方修正したことが尾を引いているもよう。人件費や外注費の高騰などが影響するとしている。



出所：MINKABU PRESS