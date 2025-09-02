¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤¬ÉÙ³ßÍ¦¼ùÁª¼ê¤ÎÆüËÜ¿Í½é¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥â¥Ç¥ëÈ¯Çä¡¡¥í¥´¤âÀ½ºî
¡¡¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹ ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËËÜ³Ê»ÏÆ°¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¹âµ¡Ç½¤«¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CONS UNAVERAGE MID¤Î³«È¯¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥í¥´¤òÀ½ºî¡£ÉÙ³ßÁª¼ê¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÖY¡×¤È¡ÖT¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÇØÈÖ¹æ¤Î¡Ö¶¡Ê2¡Ë¡×¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ä¾ÀþÅª¤Ê¼ÐÂÎ¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥Í¥¹¡×¤È¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢½ÄÊý¸þ¤ÎÆóËÜÀþ¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤È¡Ö¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò¡¢¼ÐÀþ¤ÎÍ¾Çò¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÀÚ¤êÎö¤¯±Ô¤¤Æ°¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡CONS UNAVERAGE MID¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ËÉÙ³ß¤¬¹¥¤ó¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥Ã¥É¥«¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ÂÄêÀ¤È·Ú²÷¤µ¤òÎ¾Î©¡£ÉÙ³ß¤¬³«È¯¤Ë¿¼¤¯·È¤ï¤ê¡¢Æ±»á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¬¡¼¥É¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë½ÓÉÒ¤ÊÆ°¤¤äÀºÌ©¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£¥·¥å¡¼¥¿¥ó¤Ë¤Ï¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥í¥´¤òÇÛ¤·¡¢ÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥á¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏTPUÍ»Ãå¤òÍÑ¤¤¤Æ¥Û¡¼¥ë¥ÉÀ¤ò¹â¤á¡¢¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ï¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤Î¹â¤¤¥Ù¡¼¥¹¤È¥Ù¡¼¥¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂ¦ÊÉ¤Î2¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¹½À®¡£¤«¤«¤ÈÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ï¥Ë¥«¥à¹½Â¤¤Î´Ë¾×ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ï¹â¤¤¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤È½Ä²£Êý¸þ¤Î¶þ¶ÊÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥½¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÉÙ³ß¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢Æ®»Ö¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÖÁ®¸÷¡×¤È¡Ö±ê¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
◾️ÆÃÀß¥µ¥¤¥È