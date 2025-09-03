大麻を含む植物片を所持したとして警視庁は３日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優の清水尋也容疑者（２６）を逮捕した。

清水容疑者は、４歳上の兄で俳優の清水尚弥の関係者にスカウトされ２０１２年にデビュー。オーディションで選ばれた映画「渇き。」（１４年）では壮絶ないじめを受ける少年、「ソロモンの偽証」（１５年）では不良中学生役で注目を集めた。映画「東京リベンジャーズ」シリーズには、主要キャストのひとり・半間修二役で出演している。若手の演技派俳優として数多くのドラマ・映画で存在感を発揮してきた。

清水容疑者は現在、７日に最終話が放送されるＴＢＳ系ドラマ「１９番目のカルテ」（日曜・後９時）に内科専攻医役でレギュラー出演している。８月８日放送のＴＢＳ系「Ａ―ｓｔｕｄｉｏ＋」にゲスト出演した際、母子家庭で育ったことを告白。母は２１歳のときに病気で急死し、兄・尚弥が支えてくれたことへの感謝や亡き母への思いについても語っていた。

◆清水 尋也（しみず・ひろや）１９９９年６月９日、東京都出身。２６歳。２０１２年「震動」で映画初出演。同年「高校入試」でドラマ初出演。主な出演作に映画「渇き。」「ソロモンの偽証」「東京リベンジャーズ」。２１年、アニメ映画「映画大好きポンポさん」で声優初挑戦。趣味・特技はサッカー（８年）、バスケットボール（６年）、楽器（ベース、ギター、ドラム）。身長１８６センチ。血液型Ｏ。