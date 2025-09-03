◆米大リーグ レッドソックス１１―７ガーディアンズ（２日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が、２日（日本時間３日）、本拠地でのガーディアンズ戦に「７番・ＤＨ」で先発。４打数３安打２得点で打率は２割４分２里となった。吉田は、２本の二塁打で６試合ぶりのマルチ安打を達成すると、８回の第４打席に、この日３本目の安打となる中前打を放った後、代走を出されて交代したが勝利に大きく貢献した。

２回と６回に二塁打を放ち、６試合ぶりのマルチ安打を放った吉田。１試合２長打は、８月８日の敵地パドレス戦（本塁打＆二塁打）以来今季２度目となった。

２本の二塁打は、共に初球の直球を狙った。まずは、２回、１―１の同点で迎えた１死一塁で迎えた第１打席。相手先発右腕セコーニと対戦し、見送ればボールかという高めの９４マイルの直球に、迷いなくスイング。打球はワンバウンドで右翼席に。今季７本目の二塁打は、今季最速となる打球速度１０９・７マイル（１７７キロ）の強打でエンタイトル二塁打となった。

二、三塁のチャンスにラファエラの右前打で三塁走者に続いて吉田も二塁から生還し、３点目のホームを踏んだ。さらに内野安打とアンソニーの右前打と安打が続き、打者６人連続安打を記録したレ軍。一挙４得点、怒涛の逆転劇に吉田のバットが絡んだ。

２本めの二塁打は６回だ。先発クロシェットがソロ、２ラン、３ランと３被弾し、７―５と逆転を許した直後だ。１死から吉田は、内寄りの直球を右前に弾き返し、二塁を陥れた。続くラファエラに左翼への同点２ランが飛び出し、吉田はこの日２度目のホームイン。

８回先頭で迎えた第４打席は、カウント２―１からの４球目。こちらも直球を狙い中前に弾き返した。１試合３安打は、今季右肩手術で開幕から９３試合離脱した吉田にとって、今季初戦となった７月９日のロッキーズ戦以来だった。代走と交代したが、その後４得点挙げてレッドソックスが逆転勝利。吉田は大きな役割を果たした。