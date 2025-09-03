オープン記念キャンペーンでは「キャラメルブラウニーオレンジ5個入」をプレゼント！YOKOHAMA CARAMELLABO キュービックプラザ新横浜店
2025年9月5日(金)に生キャラメル専門店「横浜キャラメルラボ」の新店舗を、キュービックプラザ新横浜「ぐるめの森」内にオープン。
YOKOHAMA CARAMELLABO キュービックプラザ新横浜店
所在地 ：〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-100-45
キュービックプラザ新横浜 3階
営業時間：9:00〜21:00(定休日：施設に準ずる)
9月5日(金)〜9月7日(日)の三日間、税込み3,240円以上購入の方に、「キャラメルブラウニーオレンジ5個入」を1箱プレゼントされます。
(一日100個限定、なくなり次第終了とさせていただきます。)
■商品紹介
・横濱生キャラメル
商品概要 ：厳選した北海道産生クリームや国産牛乳を使用し、パティシエが銅鍋につきっきりで炊き上げる
色とりどりの10種類の生キャラメル。
素材を活かした上品な甘さと、口の中でとろける至福の生食感が特長です。
価格 ：横濱生キャラメルクラシックBOX(5個入) 783円
横濱生キャラメルアソートBOX(10個入) 1,512円
※モンドセレクション最高金賞
横濱生キャラメルアソートBOX(20個入) 3,024円
フレーバー：バニラ、ピンクソルト、ダブルナッツ、アールグレイ、フレンチ・ラムレーズン、ラズベリー、マンゴー、宇治抹茶、
シナモンアップル、エスプレッソコーヒー
・生キャラメルロール(バニラ)
商品概要 ：濃厚生キャラメルを柔らかな生地でふんわり巻き上げた
クラシックなロールケーキ。
バニラの華やかな香りが生キャラメルの風味を引き立てます。
価格 ：1,512円
・キャラメルショコラサンド「プラリネノワゼット」
商品概要：スペイン産プラリネノワゼットとベルギー産ミルクチョコレートのフォンダンをカカオの風味が香ばしいキャラメルサブレでサンドしました。
ヘーゼルナッツの香ばしくほのかな甘みを引き出したショコラサンドです。
※プラリネ…ナッツをキャラメリゼして香りを高めたペースト
価格 ：4個 918円／8個 1,836円
備考 ：数量限定商品
※上記商品価格はすべて税込みです。
■オープン記念キャンペーンについて
キュービックプラザ新横浜店のオープンを記念し、9月5日(金)〜9月7日(日)の三日間、同店の人気焼き菓子「キャラメルブラウニーオレンジ5個入」をプレゼントするキャンペーンを実施します。
詳細は下記の通りです。
期間 ：2025年9月5日(金)〜9月7日(日)
内容 ：税込み3,240円以上購入の方に、
「キャラメルブラウニーオレンジ5個入」1箱をプレゼント
個数 ：各日先着100個
実施店舗：YOKOHAMA CARAMELLABO キュービックプラザ新横浜店
キャラメルブラウニーオレンジ
