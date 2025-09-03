元“伝説のギャルサー”の副代表の38歳になった現在の姿に「めっちゃ可愛い！」「元こんな可愛いの！？」などの驚きの声があがった。

【映像】「元こんな可愛いの！？」元“伝説のギャルサー”副代表の現在の姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ4』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演。ゲストににゃんこスターのアンゴラ村長とギャル漫画家の浜田ブリトニーが登場した。

ガングロ、ゴングロ、ヤマンバなど、2000年代にそのインパクトのある見た目で一時代を築いた黒ギャル。中でもカリスマと呼ばれた女性たちは現在なにをしているのか。この日は「伝説の黒ギャルは今！？」が放送。元ギャルの小森純がリポートする。

登場したのは、伝説のギャルサークル「アンジェリーク」で副代表を務めていたきょん。当時の写真を見てみると、真っ黒な肌にさらに真っ黒なアイメイクを施し、唇を真っ白なリップで塗ったガングロギャル。

ギャル雑誌『egg』のカリスマギャルで、現在はギャル評論家として活動しているRumiさんに話を聞くと、アンジェリークは「伝説のギャルサーで、バチバチガングロの人しかいない。パギャルは入れない。恐れられる怖いサークルでした」とのこと。所属している人たちは「ゴリゴリにヤンキー気質なイメージ」だったという。

あれから20年、果たして現在のきょんはどうなっているのか…。待ち合わせ場所に行ってみると、ノースリーブで色白の肌とサラサラの髪が特徴的な後ろ姿で待つ清楚系の女性の姿が。「きょんさ〜ん」と呼んでみると、女性がゆっくりと振り返り、小森は「ええ！めっちゃ可愛い！可愛い〜！」と驚きの声をあげた。きょんは、黒ギャル時代の面影が全くなくなっており、スタジオの森田も「もとこんなに可愛いの！？」と仰天した。

何故、黒ギャルになったのか話を聞いてみると「最初は安室ちゃんが好きで」と、安室奈美恵のファンになったことがきっかけだったと明かしたきょん。「安室ちゃんが好きでああなる？」と小森から指摘されると、きょんは「極めなきゃいけないって。ルールがあるんです」と語り始めた。きょんは「誰よりも強めなギャルでいること。中身はもちろんですけど、見た目も強いほうがいいと」とアンジェリークの当時のルールを明かし、強いギャルでいることに心血を注いだと告白した。