サクサクとした食感！ASHITAMO 「焼とうもろこし風味スナック」

モントワール ASHITAMO 「焼とうもろこし風味スナック」

内容量 ： 60g(個包装込み)

賞味期間 ： 150日

販売エリア ： 全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格： 486円(税込)

(個包装1袋(標準5.2g)当たり 糖質2.3g、食物繊維0.7g)

モントワールは、食べておいしく体にやさしいひとくちお菓子ブランド「ASHITAMO(アシタモ)」から、大袋タイプ『焼とうもろこし風味スナック』、『黒ごまきなこ』を2025年9月1日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで発売します。

モントワール ASHITAMO 「焼とうもろこし風味スナック」はとうもろこしの粒がそのままお菓子になりました。

素材本来のヘルシーさを生かした“ロカボ”ライフを応援する商品です。

野菜スナック市場が拡大する中、同社は新たな素材に着目し、とうもろこしをそのまま使用したスナックを発売します。

サクサクとした食感と、素材由来の食物繊維が手軽に摂れるので、小腹満たしやヘルシーなおつまみなど、さまざまなシーンで楽しめます。

