埼玉西武ライオンズの選手とコラボ！西武バス

1. 実施期間：2025年8月26日(火)〜9月8日(月) 14日間

※掲出作業の状況により前後する可能性があります。

2. 使用編成：池袋線…40152編成(四代目「L-train」)

新宿線…20105編成(三代目「L-train」)

(参考)

「西武線アプリ」の列車走行位置画面にて「L-train」の走行位置を確認することができます。

列車位置情報を確認できるのは、「L-train」が西武線を走行中の場合に限ります。

※駅および駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

今回、西武バスにおいて、埼玉西武ライオンズの選手とコラボレーションした運転士募集ポスターを製作。

このポスターを使用し、西武池袋線、西武新宿線各1編成の中づり広告をジャックします。

中づり広告ジャックの実施期間は、8月26日から掲出を順次開始し、9月8日までの14日間を予定しています。

使用する車両はライオンズのデザインでおなじみの「L-train」にて実施します。

今回製作したポスターには、埼玉西武ライオンズで中心選手として活躍する西川愛也選手を起用しています。

