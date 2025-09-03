日本の南の海上にある熱帯低気圧は、今後台風に発達し4日(木)には九州に接近するおそれがあります。5日(金)にかけて西日本から東日本では雷をともなった非常に激しい雨の降るところがありそうです。

熱帯低気圧は、3日(水)午前6時現在日本の南にあって1時間に25キロの速さで北北西に進んでいます。中心気圧は1006ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートルです。

熱帯低気圧は発達し、今後24時間以内に台風に変わる見込みです。海上の水温が高いことからかなり暖かく湿った空気が熱帯低気圧や台風に流れ込み、周辺では大気の状態が不安定になりそうです。大雨を特徴とする台風になりそうです。

今後の雨と風の予想ですが、4日の未明から九州に接近し、台風の東側にあたるところでは雨が強まりそうです。

4日の午前中は、九州や四国で大雨のところがあるでしょう。5日午前6時までの24時間に降る雨の量は、九州南部の多いところで120ミリの予想です。

台風はその後東よりに進み、4日の昼過ぎ以降は近畿や東海、関東へと雨雲が移る見込みです。

5日以降も近畿より東では雨脚が強まり、東北でも湿った空気がもたらされ雨が降る見込みです。

5日の夕方から夜のはじめごろに、日本列島にかかる雨雲は抜けそうです。

4日の午前中は四国など西日本で、午後は東日本を中心に雨が強まりそうです。

台風は、日本の南岸を通過する予想ですが、5日にかけては太平洋側で雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。土砂災害などに注意・警戒が必要です。

熱帯低気圧や台風については、最新の情報に注意をするようにしてください。