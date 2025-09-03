池添謙一騎手（46＝栗東・フリー）が、「メイショウ」の冠名で親しまれ、8月29日に87歳で亡くなった松本好雄オーナーをしのんだ。3日、札幌競馬場で対応した。

池添は8月10日の札幌8Rをメイショウタイピンで勝利。この1勝により松本オーナーはJRA通算1999勝。個人馬主として史上初のJRA通算2000勝に王手をかけた。池添は「1999勝した時にオーナーに電話してお礼を伝えました。しゃべったばかりだったのでびっくり。ショックが大きいし、残念で仕方ない。天国でゆっくり競馬を見守っていただければと思います」と沈痛な面持ちで話した。

「父（池添兼雄元調教師）が管理していたので、デビューの頃から乗せてもらいました」と池添。心に残る馬としてメイショウベルーガを挙げ「ベルーガと一緒に重賞（10年京都大賞典）を獲って、この馬でG1と思って結局2着（10年エリザベス女王杯）でした。（11年）天皇賞（・秋）で競走中止となったけど、そこで命は助かって、娘（メイショウミモザ）で父の管理で重賞（22年阪神牝馬S）を獲ることもできました（鞍上は鮫島克駿）。やっぱベルーガでG1を一緒に獲りたかったという気持ちは強かったです」と振り返った。