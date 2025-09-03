「まだ夏続くの！？」→【ワークマン】で買い足し！ 機能性バツグン♡「980円Tシャツ」

終わりの見えない酷暑のせいで、これまでヘビロテしてきたTシャツはくたびれ気味。とはいえ秋に向けた準備も進めたい季節の変わり目には【ワークマン】のプチプラTシャツを買い足すのが賢い選択かも。今回は「オン・オフ問わず様々なシーンで活躍」（公式サイトより）が見込めるという、機能性Tシャツを紹介します。

1枚でも重ね着でも頼れる上品ノースリーブデザイン

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスノースリーブTシャツ」\980（税込）

1枚で上品に着こなしやすく、季節が進んだら重ね着もしやすいノースリーブのTシャツ。吸水速乾・UVカット・イージーケアと、多数の機能を備えたワークマンらしい素材が厳しい残暑を心地よく乗り越えさせてくれそうです。肩が内側に入りすぎないノースリーブは肌の露出を控えめに見せてくれるため、オフィスコーデにも頼りにできるはず。

袖口の切り替えがポイントになった半袖Tシャツ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスTシャツ」\980（税込）

多機能なソロテックス®︎素材のおかげで、シワや紫外線を気にせず着やすいベーシックな半袖Tシャツ。袖口を切り替えたちょっとしたデザインが、シンプルなワンツーコーデのポイントに。パープル以外にも淡く上品なカラーが複数展開されているので、気楽なカジュアルスタイルはもちろんキレイめコーデにも合わせやすそうです。

夏秋に気楽に着られる5分袖のラグランスリーブ

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスラグランTシャツ」\980（税込）

肩の可動域を制限しにくいラグランスリーブで、楽な着心地に期待できる一着。長めの5分袖は夏から秋にかけて1枚でスタイリングしやすく、二の腕まわりのカバー役も任せられます。こちらもシワになりにくいイージーケア素材かつ吸水速乾機能付き。季節の変わり目の制服にぴったりかも！

やわらかな女性らしさを演出するフレアシルエット

【ワークマン】「レディースソロテックス（R）使用シーンレスフレアTシャツ」\980（税込）

吸水速乾・イージーケア・UVカット機能を備えたこちらのTシャツは「ふんわりとした肌触り」（公式サイトより）も特徴。裾にかけて広がるフレアシルエットも相まって、動くたびにやわらかくなびく女性らしい着こなしを演出します。ウエストまわりにフィットしすぎないシルエットを活かし、まずはスリムなパンツやナロースカートを合わせてみて。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ