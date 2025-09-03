「#しんどい君へ」白鳥久美子さんからメッセージの動画はこちら

お笑いタレント 白鳥久美子さん（４３）

お笑いコンビ「たんぽぽ」の白鳥久美子さん（４３）は、中高生時代に、見た目をからかわれたり、無視されたりといったいじめを受けていました。

高３の夏休みが明ける前には「また学校が始まる」と憂鬱(ゆううつ)になり、命を絶とうと考えたこともありました。そんな逆境を乗り越えた方法は「逃げること」でした。読書やトランペット演奏、演劇……。自分が好きなことに没頭して自分の心を守っていきました。「学校は人生の中で『点』のようなもの。人生は自分の居心地が良い場所を探す『旅』だと思ってほしい」とエールを送る。

憧れていた中学校生活が暗転「ブスじゃねえか」

最初にいじめを自覚したのは中学校の頃でした。入学式の日に、「白鳥久美子っていうすごい名前のやつがいるぞ」と、話題になりました。当時は、テレビドラマにもなったマンガ「白鳥麗子でございます！」がはやっていて、「白鳥といえば、美人でお金持ち」というイメージがありました。他のクラスの男子が「白鳥久美子って誰ですか？」と教室を訪ねてきて、私だとわかると「すげえブスじゃねえか！」と騒ぎました。そこから見た目のことでいじられることが増えていきました。

背が高かったので「おとこ女」、アゴが出ていたので「アゴドリル」といったあだ名がつけられました。多感な思春期に外見を笑われ、傷つきました。廊下ですれ違う時に聞こえてくることもあり、「いじめられている」というはっきりした証拠もなくて、誰にも相談できないままでした。

少女マンガの世界のようなキラキラした中学校生活に憧れを持っていました。生徒会に入って、部活も充実させて、かっこいい先輩を好きになって――。でも、実際の私は「１軍」「２軍」のグループじゃなくて、一番下の「５軍」。クラスの端っこで、できるだけ目立たないようにしなきゃいけないんだなと思いました。

両親は共働きで、迷惑をかけたくないと思い、相談できませんでした。小学校では学級委員長だったこともあり、周囲から認められているというイメージを崩したくない気持ちもありました。

逃げ場を作った中学、高校はまた「デビュー」失敗

中学校生活はつらかったですが、そんな時に逃げ込める場所を作っていました。本が好きなので、図書館で「赤毛のアン」を読み、主人公の少女・アンのように、「不遇の時があっても明るく想像力で乗り越えていこう！」と前向きに考えるようにしていました。部活動の吹奏楽部も、私の居場所でした。優しい先輩や、音楽の好みが同じ友達にも恵まれ、トランペットを吹いていると、教室での嫌なことを忘れられました。「みんなで演奏を成功させよう」と、みんなで集中する時間が救いでした。

そうやって中学校の３年間を乗り越えましたが、高校でやらかしてしまいました。

高校デビューこそしっかりしようと、自己紹介で「安室奈美恵です！」とウケを狙いました。クスリとも笑いが起きず、人生初のドンズベリを経験。周囲から避けられるようになり、無視され、学校行事の雑務を押しつけられるようになりました。

入学して１か月後にあった遠足で、男子がバスの中で言った冗談を私が笑うと、「お前が笑ってんじゃねえよ」とにらまれました。そこから笑うことができなくなりました。

友達もできず、教室では存在していないかのように無視され、独りぼっちでした。私だけ席替えがなく、いつも教卓の前。お弁当も、みんながワイワイ楽しそうに食べている中で孤独をさらされることが耐えられず、所属していた演劇愛好会が使っていた体育館の舞台の上にある調光室に行き、一人で食べていました。

同じ学年に友達はいなかったけれど、愛好会の先輩は面白くて大好きでした。高校でも部活が逃げ場になりました。

命を絶つ決意するも、自分の本当の気持ちを悟る

頼りにしていた演劇愛好会の先輩が卒業し、高３になってからは、精神的に追い詰められていきました。楽しかった演劇もつまらなくなり、学校に行く気力がなくなりました。親に心配をかけたくなかったので、登校するふりをして、朝、親が仕事で家を出た後に戻ることもしばしば。学校を完全に休むとバレると思い、５限目だけ出席したり、愛好会だけ参加したりしました。

精神的に一番つらかったのは、高３の夏休みが終わる頃です。秋に演劇愛好会の大会を控え、大学進学も近づいてくる。色々なプレッシャーが重なってきて、そのうえさらに、「あの教室に戻るのか」と考えると、苦しくなりました。

学校が始まると、やっぱりしんどかった。「もう無理だ」と思ったある日、「いつか飛び降りてやろう」と決めていた３階建てのビルに行ってみました。屋上から見下ろしてみると意外と低く、「これでは死ねない。自分はこのくらいの覚悟だったんだ」と悟ったんです。

私は死にたいんじゃない。生きたいのに、うまくできなくてむかついているだけなんだ、と。全部終わらせたいわけでなく、思うようにいかない今がすごく嫌で、逃げたいだけ。だから、ちょっとずつ自分の気持ちを変えていこうと思ったんです。

それからは、高校卒業後の将来に目を向け、希望を見いだそうとしました。「大学で演劇を学ぼう」「東京ですてきな生活を送ろう」とか。「大学デビューするぞ」とも思いましたね。

芸人の世界、中学とは違う「ブス」

東京都内の大学の演劇学科に進むことができました。でも、同じ学科には、既に舞台やドラマで活躍している人が多かったんです。私はニキビも多く、「それじゃ舞台に出られない」と言われました。唯一、自分が自分でいられると思っていた場所が奪われて、つらかったですね。でも、演劇は続けたかったので、色んな劇団を見て回ったり、ワークショップに参加したりしていました。

大学を卒業した後も、１年間は劇団などのオーディションを受けていましたが、結果が出ず、福島県郡山市の実家に戻りました。

ある日、容姿のコンプレックスで笑いを取る芸人さんをテレビで見て、芸人になろうと決意し、再び上京しました。高校の時、いじめられ、「笑わない」と決めたのに、「めちゃ×２イケてるッ！（めちゃイケ）」をテレビで見ると笑っちゃうんですよね。当時のお笑い芸人に助けられたという思いもありました。「舞台に出たい」という願いをかなえる最後のチャンスだと思いました。

あるテレビ番組のオーディションで、タレントの伊集院光さんが「芸人は何も捨てることがない職業だ」と言ってくれました。そして、容姿や過去のいじめ経験を全部、笑ってもらえました。バラエティー番組などで「ブス」と言われますが、「うるせーよ」と返すと笑いになります。芸人になった時、自分の気持ちが一番、楽でいられると感じました。

世界にあるすてきなものを探す旅に出て

夏休みが終わる前後の今を、「地獄」だと感じている人も多いと思います。「死にたい」という気持ちはよくわかります。でもそれは、「自分の心が限界だ」と気付くためのサインと捉えてほしい。

いま振り返れば、悩みを、信頼できる大人に相談してみてもよかったかなと思います。自分の置かれている状況を知っている人がいると心強いし、一人で戦わなくてよくなります。

子どもにとって学校は世界の全てかもしれない。私も人から拒絶される怖さは、なかなか忘れられません。でも、学校なんて、人生の中では「点」のようなもの。学校に行くことで、つらくなったり、死ぬことを考えたりするくらいなら、学校から離れ、世界にあるすてきなものをいっぱい探しに出たらいいんじゃないでしょうか。

人生は、居心地の良い場所を探す「旅」だと思ってください。「この大学にいかなきゃ」「この企業に入らなければ」と思って失敗しても、落ち込まないでください。人生は失敗も多いけれど、長い人生の暇つぶしだと思って、色んなことに手を出してほしい。そうすれば、自分の好きなことが見つかり、これだという仕事も見つかるはずです。（福島支局 山口翔平）

◇しらとり・くみこ 福島県出身、日本大芸術学部卒。２００８年、川村エミコさんとお笑いコンビ「たんぽぽ」を結成。バラエティー番組で活躍するほか、１２年にＮＨＫ連続テレビ小説「梅ちゃん先生」に医者を目指す学生役で出演。２２年に保育士資格を取り、現在、こども家庭庁の「保育人材確保懇談会」構成員も務める。４歳（長女）と１歳（長男）の２児の母。