「パイレーツ−ドジャース」（２日、ピッツバーグ）

本拠地のパイレーツファンが、球審に大ブーイングを浴びせた。

３点を追うドジャースの七回の攻撃。ロハス、大谷の連打で無死二、三塁でベッツの遊ゴロの間にまず１点。その後２死二塁となりスミスの打席で“事件”が起きた。

投手のマットソンがカウント１−２と追い込み、４球目をスミスがスイングしたファウルチップを捕手のデービスが捕れず悔しがった。さらに５球目は内角高めの速球だったが、スミスはスイングしかけてバットを止めた。捕手のデービスは止めたバットに投球が当たったと主張。パイレーツベンチからケリー監督が出て球審に抗議した。

ケリー監督は投手から受け取ったボールにバットが当たった跡があると訴えたが聞き入れられず。テレビ中継のスロー映像ではスミスの止めたバットに投球が当たり、捕手のミットに収まっているように見えた。

結局、ケリー監督は引き下がるしかなかったが、スミスは続く６球目を中前タイムリー。１点差に迫られた本拠地のパイレーツファンは、球審に大ブーイングを浴びせた。