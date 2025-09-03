¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó ¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£¡×¤òÈ¯É½
¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡°¤µ×ÄÅÃÎÍÎ ¼ÒÄ¹
¡ÖÃ±¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤ªÅ¹¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï2Æü¡¢¿·¹¹ð¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¡£¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¥»¥Ö¥ó¡¼¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÍè¤ë¤È²¿¤«¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¡É¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µÒ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï1Æü¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤Ê¤É¥³¥ó¥Ó¥Ë°Ê³°¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÇäµÑ¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÀì¶È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï·è¤·¤Æ½çÄ´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ëµá¤á¤ë²ÁÃÍ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢²þ¤á¤Æ¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤È¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¡¢¼«¤é¤ÎÂ¸ºß¤òÌä¤¤Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½1000Å¹ÊÞÁý¤ä¤¹·×²è¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
