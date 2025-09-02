とちぎテレビ

若い世代に将来の妊娠や出産などに向けて、性や健康に関する知識を身につけてもらうために栃木県は、１日からプレコンセプションケアセンターとちぎを開設しました。

「プレコンセプションケア」とは、性別を問わず適切な時期に性や健康に関する正しい知識を身につけ、妊娠や出産を含めた将来設計や健康管理を進める取り組みです。

１日から開設されたセンターでは、学校や企業などが行う健康セミナーに、専門の研修を受けた助産師などの講師を派遣するほか、妊娠や出産、性感染症や避妊といった性や健康に関する相談を、電話と専用のホームページからＬＩＮＥを活用して受け付けます。

国の子ども家庭庁などの調査でも、２０代の女性の５人に１人が痩せているとされますが、痩せすぎは早産や低出生体重児の出産リスクを高めるほか、ＳＮＳなどの交流サイトなどを見ると、性に関する不確かな情報があふれる現状があります。

県では妊娠前からの正しい知識の普及と、適切な健康管理に向けた取り組みとして「プレコンセプションケアセンターとちぎ」を活用していく考えです。

講師の派遣は、大学や企業などからすでに１０件を超える要請があるということです。電話相談は、月曜日と水曜日の午後６時から午後９時まで受け付けています。