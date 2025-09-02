とちぎテレビ

栃木県の内外で活躍する著名人に、栃木県の魅力を発信してもらう「とちぎ未来大使」に２日、大阪・関西万博の栃木県ブースのセレモニーで、パフォーマンスを披露した２人が就任しました。

とちぎ未来大使に就任したのは、墨絵師の荒川しゅう（風へんに叟）さん（４７）と、武士の美しい所作などを表現する源光士郎さん（４９）です。

県庁で行われた委嘱式で、福田富一知事から委嘱状と特製の名刺が手渡されました。

２人は、大阪・関西万博で、６月に行われた栃木県ブースのオープニングに出演し、源さんが演武を、荒川さんがブースのキーメッセージである、「山水共里」の文字を書き上げるパフォーマンスを披露しました。

福田知事は「万博ではお世話になりました。栃木の文化の発信のためにも力を貸してください。県民みんなで応援していきます」と活躍を期待しました。

荒川さんは佐野市生まれで、栃木市在住。筆を使わず指で描く中国古来の指墨を伝承している、国内では珍しい「ハンドドローイング」技法の墨絵作家です。

源さんは那須塩原市出身で、大田原高校を卒業後、２００５年に能と武道を融合させた「武楽」という芸術の分野を立ち上げました。２００６年に「武楽座」を創設し国内外で公演を行っています。