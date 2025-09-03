TWICE・チェヨン、アボカド色に染まった手が印象的な寝そべりSHOT…新ALコンセプト写真公開

ガールズグループTWICEのメンバー、チェヨンが1stソロフルアルバムのコンセプトフォトを初めて公開した。

9月3日、所属事務所JYPエンターテインメントは、TWICEのSNSにチェヨンの1stソロフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』の最初のコンセプトイメージ4枚を公開した。

今回のティザーは、去る9月1日にミュージックビデオで先行公開された収録曲『AVOCADO（feat.Gliiico）』に続くアボカドを噛みながら始まる物語を視覚化した。

チェヨンはアボカド色に染まった指先とともに多様なポーズを取って、洗練された写真を完成させた。大胆な構図とチェヨンのフォトジェニックな魅力が調和し、目を引く。

チェヨンならではのアイコニックな個性と独創的な音楽世界が盛り込まれた新しいアルバムが、世界中のK-POPファンの趣向を拡大させるものと期待が高まっている。

新アルバムにはタイトル曲『SHOOT（Firecracker）』をはじめ、『AVOCADO（feat. Gliiico）』『BAND-AID』『GIRL』『RIBBONS（feat. SUMIN, Jibin of Y2K92）』『DOWNPOUR（with Kai）』『BF』『影遊び』『私のギター』（原題）、そしてCD限定のトラック『Lonely doll waltz』まで、チェヨンが全曲の制作に参加した計10曲が収録された

なお、来る9月12日13時、チェヨンは1stソロフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』をリリース予定だ。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名はちびラッパー。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。