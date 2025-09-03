この俺が、なぜ？…年収1,000万円・順風満帆の「勝ち組人生」を歩む40歳商社マン。家族のために6,300万円の新築マンションを手に入れるはずが、あえなく「住宅ローン審査落ち」に絶叫

「年収1,000万円の安定サラリーマンが、まさかの住宅ローン審査落ち」。順風満帆に思えた人生に、突然立ちはだかった想像もしなかった壁が……。なぜ高収入・安定職でも審査に落ちるのか？ 理由を見ていきましょう。

なんで？…順風満帆の商社マン「ローン審査落ち」に愕然

Aさん（仮名・40歳）は、関西圏の大都市で暮らすサラリーマン。大学卒業後に新卒で入社した商社に勤務し、年収は約1,000万円。妻は専業主婦、子どもは小学生の兄妹2人です。30歳で結婚、着実にキャリアを重ね、家庭も順調。まさに、誰もが羨む「勝ち組人生」を歩んでいました。

そんなAさんが長年描いていた夢。それは、家族のためにマイホームを手に入れることでした。転勤続きで叶えられなかったその夢が、40歳になりようやく現実的になったのです。

教育環境の整ったエリアで物件を探す中、駅徒歩8分、子育て世帯向けの新築マンション（6,300万円）が目に留まりました。頭金は貯金から1,300万円用意することにして、借入金は5,000万円。「年収・勤続年数ともに申し分ないですね」と不動産会社の営業マンからも言われ、胸を高鳴らせながら住宅ローンの仮審査を申し込みました。

ところが、しばらくして届いたのは、まさかの結果。

「審査落ちです」

なんでだよ――。思わず叫びました。高収入で勤続年数も長く、借入額も年収の範囲内。これまでの人生の努力が、あっけなく壁にぶつかる瞬間でした。金融機関に理由を尋ねても、「総合的な判断です」とだけ。具体的な回答はできないとのこと。

胸の中に焦りが押し寄せます。SNSでインテリアの写真を眺め、夢を膨らませている妻に、すぐに打ち明けることもできませんでした。

「住宅ローンの落とし穴」の正体

住宅ローン審査は、年収や勤続年数だけでは決まりません。Aさんのように高収入でも、以下のようなことが影響して落ちることがあります。たとえば、以下のような理由です。

●信用履歴の傷

クレジットカードやスマホ分割払いなどの「延滞履歴」は信用情報に残ります。数日でも遅れが繰り返されるとマイナス評価に

●ほかのローンや負債

車のローンやカードローン残債は「返済負担率」に加算されます。年収1,000万円でも、複数ローンがあると「余力なし」と判断されることも。

●収入の安定性

固定給よりもボーナスやインセンティブが大きい場合、「収入が不安定」と見られ、評価が下がるケースがあります。

住宅ローンを組む前には、自分の信用情報を確認することもできます。信用情報は、日本では「CIC（株式会社シー・アイ・シー）」「JICC（日本信用情報機構）」「全国銀行個人信用情報センター（KSC）」などで確認可能です。ウェブや郵送で申し込みでき、過去のカードやローンの返済状況、借入残高などを確認できます。

さらに、使っていないカードローンやクレジットカードの枠も要確認。借り入れがなくても、金融機関によっては「融資極度額の枠」を借入金とみなすことがあり、審査に影響する場合があります。

事前に確認し、必要であれば延滞の解消、借入状況の整理、不要カードの解約、金融機関への相談などを行うことで、審査落ちのリスクを大幅に減らすことができます。

ローンと生活費のバランス…Aさんの冷静な判断

「頭金を増やせば、通りやすくなるのかな……」



Aさんは貯金通帳を前にため息をつきます。追加で500万円用意できれば、借入額は4,500万円に下がり、返済負担率も低くなる。金融機関の評価も確実に上がるはず。そう考えました。

「でも、これ以上貯金を切り崩すと、生活資金が……」



心の中で妻や子どもを思い浮かべます。安心して暮らすための家なのに、頭金のために家計が苦しくなるのは避けたい。そう考え、この選択肢は排除しました。

再チャレンジに向けてすべきこと

Aさんの体験は、高収入だから大丈夫という油断が、住宅ローンには通用しない現実を教えてくれます。しかし、正しい準備をすれば再び挑戦することは可能です。

・信用情報を確認する

過去の延滞履歴や借入残高を把握。必要があれば金融機関に相談し、訂正や解消を行う。

・不要なカードやローンの整理

使用していないカードやローンの枠を整理し、総借入額の見直しを行う。

・返済負担率を計算

年収に対する借入返済額の割合を確認し、無理のない借入額を設定する。頭金を増やす方法も。

・収入安定性の証明準備

ボーナスやインセンティブの推移、勤続年数や雇用契約内容を整理し、収入の安定性をアピール。

・金融機関と事前相談

条件や審査基準を事前に確認し、必要であれば融資担当者にアドバイスを受ける。

残念ながら、審査落ちをして落ち込んでいる間に、Aさんが希望したマンションは完売。別の物件を探しつつ、今度こそ審査に通るよう準備を進めているといいます。