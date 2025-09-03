俳優・清水尋也に逮捕報道 麻薬取締法違反の疑い TBS日曜劇場出演中
【モデルプレス＝2025/09/03】俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことがわかった。9月3日、TBSなどが報じた。
【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也
清水容疑者は1999年6月9日生まれ、東京都出身。2012年、映画「震動」で俳優デビュー。主な出演作は映画「渇き。」（2014年）、「ソロモンの偽証 前篇・事件／後篇・裁判」（2015年）、「ちはやふる 上の句・下の句／結び」（2016、2018年）、「東京リベンジャーズ」シリーズ（2021、2023年）、ドラマ 「おかえりモネ」（2021年）、「Eye Love You」（2024年／TBS系）、「海に眠るダイヤモンド」（2024年／TBS系）などがある。
また、現在放送中の嵐・松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）に出演中。主要キャストである3年目の内科専攻医・鹿山慶太を演じており、9月7日には、最終話の放送を控えている。
さらに、6日放送の同局系特番「ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」（土曜よる6時51分〜）へのゲスト出演も発表されていた。（modelpress編集部）
◆清水尋也容疑者に逮捕報道
