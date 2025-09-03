¡ÖË¾¤Þ¤Ê¤¤°ÛÆ°¤Ç¤ä¤ëµ¤¥¼¥í¡Ä¡×30ºÐÃËÀ¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥×¥í¤¬¼ø¤±¤¿¡È2¤Ä¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤êÊý¡É
¡Ö°ÛÆ°Á°¤Ï»Å»ö¤òìÅÍß¤ËµÛ¼ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡Ö°ì¤«¤é³Ð¤¨Ä¾¤¹¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤°ÛÆ°¤Ç´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Á°¸þ¤¤ËÆ¯¤¯µ¤»ý¤Á¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿30ºÐÃËÀ¡£
¿·¤·¤¤Éô½ð¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿´¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤ÁêÃÌ¼Ô¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤êÊý¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢Podcast¡Ö5Ê¬¤ÇÀ°¤¦¥¥ã¥ê¥¢»×¹Í¡×¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌÆâÍÆ
Ë¾¤Þ¤Ê¤¤°ÛÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÛÆ°Á°¤ÎÉô½ð¤Ç¤ÏìÅÍß¤Ë»Å»ö¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÏÃæ·ø¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¼¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¥¤¥Á¤«¤é»Å»ö¤ò³Ð¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ÌÌÅÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Á°¸þ¤¤ËÆ¯¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤éÀº¿À¡×¤Ç¼«¸ÊÀöÇ¾¤¹¤ë
ºä°æ¤µ¤ó¤¬¤Þ¤ºµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼«Ê¬¤ò»Å¸þ¤±¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤àÀº¿À¡×¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ºä°æ¤µ¤ó¼«¿È¡¢°ÛÆ°¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿Á°¿¦»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ò3¤Ä¤Î¼´¤Ç°ÕÌ£¤Å¤±¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡ÖÇº¤ó¤À¤È¤¡¢¤³¤Î3¤Ä¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡Ø°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÊ¢Íî¤Á¤¹¤ì¤Ð¤ä¤ì¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡È¼«¸ÊÀöÇ¾¡É¤Ç¤¹¡×¤Èºä°æ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤òÆ°µ¡¤Ë¤¹¤ë
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤á¤Î¼«¸ÊÂÐÏÃ¤òºä°æ¤µ¤ó¤Ï´«¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤¬¡È¥À¥á¤À¡É¤È»×¤Ã¤¿ÀèÇÚÁü¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö20Âå¤Îº¢¡¢¡Ø¤Ê¤¼¤³¤Î¿Í¤Ï¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦µ¤¤Å¤¯¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èºä°æ¤µ¤ó¡£
¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡ÈÈþ³Ø¡É¤ò´ð½à¤Ë¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤ò²óÈò¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÁ°¸þ¤¤Ë³Ø¤ÖÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡§¡Ö³Ø¤Ö¶ÚÆù¡×¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
✓ ¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤éÀº¿À¡×¤Ç°ÕÌ£¤Å¤±¤·¤ÆÁ°¸þ¤¤ËÆ¯¤¯
✓ ¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¼«¸Ê´ð½à¤ÇÊ³µ¯¤¹¤ë
✓ 30ºÐ¤Ç³Ø¤Ó¤òÌÌÅÝ¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢40ºÐ¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë
ºä°æ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£ 30ºÐ¤Ç¡È³Ø¤Ó¤¬ÌÌÅÝ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´í¸±¿®¹æ¡£º£¤³¤½³Ø¤Ö¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨Ä¾¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹ ¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ºä°æÉ÷ÂÀ
Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢2015Ç¯DeNA¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£Î¹¹Ô»ö¶ÈÉô¡Ê¸½¥¨¥¢¥È¥ê¡Ë¤ËÇÛÂ°¸å¡¢¥²ー¥à»ö¶ÈÉô¡¢¾®ÀâÅê¹Æ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿¡×¤Ë°ÛÆ°¡£2020Ç¯¤Ë¥¨¥Ö¥ê¥¹¥¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£M¡õA¤ä·Ð±Ä²þ³×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢DeNA¤Î¿Íºà°éÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«È¯¡£2022Ç¯¤ËDeNA¤È¥Ç¥é¥¤¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡ÊDelight Ventures¡Ë¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMomentor¤òÀßÎ©¡£ÁÈ¿¥¸úÎÏ´¶¤ä¿´Íý³Ø¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤ÈÁÈ¿¥´ðÈ×¹½ÃÛ¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¥µ¥¤¥È ³ô¼°²ñ¼ÒMomentor X¡ÊµìTwitter¡Ë ºä°æÉ÷ÂÀ
Podcast¤Ç¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯Ä°¤¯
📻5Ê¬¤ÇÀ°¤¦¥¥ã¥ê¥¢»×¹Í¡Ê¤´¤Õ¥¥ã¥ê¡Ë
¤ªÇº¤ß¤Ï¿ï»þÊç½¸Ãæ
🤲¤ªÇº¤ßÊç½¸¥Õ¥©ー¥à