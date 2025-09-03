参議院選挙の総括が行われた自民党の両院議員総会が2日開かれ、党総裁の石破首相は大敗を受けて何度も陳謝しました。森山幹事長を含む党4役が辞任の意向を示す中、今後の焦点は総裁選を前倒しで実施するかどうか。議員らの駆け引きが繰り広げられそうです。

■繰り返した「しかるべき時期」

「大丈夫、大丈夫。逃げないから」

2日夕方、石破首相は官邸で、報道陣に笑顔で応えました。「しかるべき時期に責任を判断しますが、まず国民の皆さんがやってもらいたいと思っていることに全力を尽くす」と話しました。

──任期満了までなのか？

「それはしかるべき時期で」

繰り返したのは、「しかるべき時期」という言葉でした。

■首相、両院議員総会で何度も陳謝

この日、自民党の両院議員総会で参議院選挙の総括が行われました。

首相

「私の責任であります。心から深く深くおわび申し上げます。大変申し訳のないことでございました」

何度も陳謝した上で、自身の進退については「しかるべき時にきちんとした決断をするということが、私が果たすべき責務である」と述べました。

■臨時総裁選をめぐる首相の発言

同じく進退が注目される森山幹事長は総会後、幹事長を退任する考えを示し、進退については総裁に預けるとしました。また、森山幹事長を含む党4役が全員、辞任の意向を首相に相次いで伝えたということです。

一方、注目されている臨時総裁選について、途中から非公開で行われた総会で話された首相の発言が、関係者への取材で明らかになりました。

「大臣であり、副大臣であり、政務官の皆様方、そういう方々のご判断はお任せいたします。そのことについて何ら強制はいたしません」と述べたということです。

■前倒しするかどうかの意向を確認

藤井貴彦キャスター

「このような両院議員総会の内容でしたが、今後の焦点はどのあたりになりそうでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「いわゆる“石破おろし”につながる総裁選の前倒しを実施するのかどうかです。その意向確認のために2日、紙が配布されました。『総裁選挙実施の要求』とあり、ここに署名捺印をするというようになっています」

「総裁選の前倒しを望むなら8日にこの紙を提出するということになっています。国会議員295人と、自民党の都道府県連の代表47人を合わせた342人の過半数である172人の要求があれば、臨時の総裁選を実施するということになります」

■首相の言葉をどう受け止める？

藤井キャスター

「自民党幹部の辞意表明が相次いでいるという中で、議員それぞれがどのような点で判断することになるのでしょうか」

小栗委員

「2日の石破首相の発言で、自身の進退について『しかるべき時期に判断する』とした言葉をどう受け止めるかだと思います」

「つまり、首相がここまで言っているのに『あえて政局に持ち込むようなやり方はよくない』と思うか、それとも、これではいつ責任を取って辞めるのか分からないとして『自民党にガバナンスがあることを示さなくてはならない』と考えるかどうか」

「早速、議員らの意見交換は活発になっています。残り6日間、激しい駆け引きが繰り広げられることになりそうです」

（9月2日『news zero』より）