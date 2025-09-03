【新登場】K-パレットの1DAY TATTOO ペンシルアイライナーで理想の目もとへ♡
クオレが展開する人気ブランド「K-パレット」から、新たなペンシルアイライナー『K-パレット 1DAY TATTOO ペンシルアイライナー』が2025年9月25日に登場します。とろけるようにやわらかい描き心地と、描いた瞬間から肌にフィットする密着力を兼ね備えたアイライナーは、メイク初心者から上級者まで幅広く愛用できる一品。美容保湿成分を贅沢に配合し、メイクを楽しみながら目もとのケアも叶うアイテムです。
K-パレット アイライナーの特長
『K-パレット 1DAY TATTOO ペンシルアイライナー』は、1.5mmの超極細やわらか芯でムースのようになめらかに描けるのが特長。
まつ毛の隙間を埋める繊細なラインから、目尻の跳ね上げラインまで自在に仕上がります。
皮脂や汗、涙、こすれに強いウォータープルーフ＆スマッジプルーフ処方で、長時間滲みにくく美しいラインをキープ。さらに速乾タイプなので、まばたきによるヨレも防ぎます。
美容成分配合で目もとケアも叶う
メイクをしながら目もとのケアができるのも、このアイライナーの魅力。
セラミドNPやヒアルロン酸Na、パンテノールをはじめとした7種の美容保湿成分を配合し、デリケートな目もとやまつ毛をやさしく守ります。
毎日のメイク習慣を美容時間へと変えてくれるアイテムです♡
カラーと価格をチェック
カラーは日常使いに最適な3色展開。
深みのある【01 シルクブラック】、自然で柔らかい印象をつくる【02 ダークブラウン】、そして今っぽさを引き立てる【03 ココアブラウニー】の3色が揃います。
価格は1,200円（税抜）、1,320円（税込）。全国のバラエティショップやドラッグストアで販売されます。（購入可能日は店舗により異なります。）
ときめきを宿す新しいアイライナー
「K-パレット 1DAY TATTOO ペンシルアイライナー」は、描きやすさ・落ちにくさ・美容ケアのすべてを叶えた新時代のアイライナー。
とろけるような描き心地と鮮やかな発色は、毎日のメイクに自信を与えてくれます。