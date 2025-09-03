2025年4月から、各医療機関が都道府県知事に「かかりつけ医機能」を持つことを報告する「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。日常でよくあるさまざまな症状について「どこに相談したらいいかわからない」と悩む方も多いのではないでしょうか？そこで今回は、家庭医療専門医として健康問題を幅広くサポートする、鹿野クリニック院長・鹿野耕太先生の著書『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』から、一部を抜粋してご紹介します。

【書影】「こんなことを聞いていいの？」に、家庭医療専門医が一問一答！鹿野耕太『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』

ぐるぐると回るようなめまい

ベッドから起き上がると、目がぐるぐる回ってめまいがします。年のせいでしょうか？（60代女性）

患：夜中に目が覚めてトイレに行こうとすると、視界がぐるぐると回る感じがして、立っているのがやっとなんです……。耳鼻科に行ったらいいのか、脳外科に行くのかがわからなくて、こちらで大丈夫でしょうか？

医：ぐるぐると回るようなめまいですね。はい、まず当院で対応させていただきますよ。頭を動かすと、めまいがひどくなる感じがしますか？

患：たしかに、寝返りをしたときにめまいがしたのが始まりだったと思います。今も右を向くとめまいがします。

医：頭痛や手足が動かしにくい、話しにくい、といった症状は？

患：それはないですね。こういうことははじめてで、最近、知り合いが脳梗塞になったので、脳の病気が心配です。

医：それはご心配ですね。では、その点に注意して診察していきましょう！

「めまい」という言葉の意味

めまいは、症状そのものがつらいだけでなく、「命に関わる病気では？」という強い不安を呼び起こします。診察では原因を探る検査・治療と同じくらい、患者さんの不安を和らげる対話が欠かせません。

まずは「どんな場面で、どんなふうにめまいを感じたのか」を丁寧にうかがい、必要な検査の目的や結果をわかりやすく共有する――そんなコミュニケーションが、過剰な心配や不要な検査を減らすカギになります。

「めまい」という言葉は、患者さんによってそれぞれ異なる意味を持ちます。診療のはじめに、患者さんの感じている「めまい」がどのような状態なのかを明らかにします。「視界がぐるぐる回る」「歩くときにふらふらしてまっすぐ歩けない」「意識が遠のく」「ふわふわとした感じ」などに分けられ、それぞれ「回転性めまい」「歩行失調」「前失神」「浮動性めまい」などの医学用語に対応します。

各状態で、考えられる疾患は大きく異なるので、初期段階で方向を誤らないように、患者さんの使う言葉に注意を払います。今回は「ぐるぐる」と視界が回るような状態でしたので、回転性めまいとなります。

回転性めまいの原因と対処法

回転性めまいは、目の前がぐるぐる回って見える状態です。「天井が回る」「ジェットコースターに乗っているよう」などとも表されます。三半規管など、平衡感覚をつかさどる耳の奥と、その情報を処理する脳幹が関わります。

原因となる代表的な疾患は良性発作性頭位めまい症（BPPV）やメニエール病（内リンパ水腫）などが中心で、まれに脳血管障害が隠れていることもあります。原因を患者さんご自身で推定するのは難しいため、まずは家庭医やめまい専門医にご相談ください。



（写真提供：Photo AC）

診察では、限られた時間内で命に関わる“Red Flag（危険信号）”症状を見逃さないことが最優先です。

問診で「ろれつのまわりにくさ・手足の麻痺・歩行困難」がないか確認し、診察では舌の動きや指先の協調運動など神経学的所見をチェックします。ここで危険信号があれば、速やかに救急病院へ紹介します。

発作直後は動くのをためらいがちだが…

命に関わるめまいはまれで、最も多いのはBPPVです。朝起き上がるときや寝返りを打った瞬間に、天井がぐるりと回るようなめまいが突然起こります。原因は、平衡感覚をつかさどる三半規管の中で耳石がはがれ落ち、内リンパ液の流れを乱すためです。

「良性」という名の通り、内服薬と簡単な体操で早ければ数日、長くても数週間で改善することが大半です。診察室では、「どの動きで何秒くらい続くか」を医師と一緒に確認し、必要な検査や治療方針を相談していきます。

「頭を動かすとぐるぐるして怖いんですが、じっとしていたほうがいいですか？」と尋ねられる方は少なくありません。発作直後は動くのをためらいがちですが、同じ動きを繰り返すうちに脳が刺激に慣れ、めまいは次第に軽く・短くなることがわかっています。急な動きを避けながら、少しずつ頭や体を動かす量を増やしていきましょう。

※本稿は、『町医者2.0 病気やケガのよくある症状を診察室でぜんぶ聞いてみた』（日刊現代）の一部を再編集したものです。