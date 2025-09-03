新潟のさつまいも“いもジェンヌ”を使用した「ルマンドアイスいもジェンヌ」が新発売

ブルボンの人気アイス「ルマンドアイス」シリーズから、新たに「ルマンドアイスいもジェンヌ」が発売されました。

本商品は、新潟のブランドさつまいも“いもジェンヌ”を使ったアイスです。

新潟県新潟市西区にある日本一の長さを誇る新潟砂丘で栽培されたさつまいも「紅はるか」を収穫後、温度・湿度が一定管理された貯蔵庫で追熟させ、糖度を増したものが“いもジェンヌ”として出荷されます。上品で優雅な風味があることから“いもジェンヌ”と名付けられました。

「ルマンドアイスいもジェンヌ」は、さつまいもの自然な甘みと風味が楽しめるアイスの中に、ミニタイプのルマンドを入れたモナカアイス。“いもジェンヌ”とミルクのバランスが生み出すしっとりとした甘さとミニルマンドの食感が楽しめます。

また、同じく“いもジェンヌ”を使用した、「いもジェンヌアイス」も発売。

いもジェンヌアイス

“いもジェンヌ”のペーストを使用したカップアイスで、濃厚な甘みが特徴の“いもジェンヌ”の味わいとミルクのコクを組み合わせています。ねっとりとしたなめらかな口当たりと濃密でリッチな味わいが楽しめます。

「ルマンドアイスいもジェンヌ」、「いもジェンヌアイス」は、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで発売中です。「ルマンドアイスいもジェンヌ」は一部コンビニでも販売中。