image: 合同会社ニコまる

水筒のお手入れって意外と悩みが多いもので、特に気になるのが底の洗い残し。それに、使い続けるうちに内側のニオイが気になることもあります。

そんな悩みを解消してくれるのが「SWANZマグナムボトル」。この水筒は、上下どちらからも開く新しい構造で、すみずみまで清潔に保てるうえ、ニオイ移りを防ぐセラミックコーティングを採用しています。

ここでは、毎日使いたくなる便利さの理由をチェックしてみましょう。

両開閉仕様で洗いやすく、飲み物も入れやすい

image: 合同会社ニコまる

「SWANZマグナムボトル」の最大の特徴は、上下どちらからも開く両開閉仕様です。

飲み口だけでなく底側も開けられるため、内部までしっかり手が届き、洗浄が簡単。一般的な水筒で洗いにくかった底も直接洗えるので、毎日清潔に使えるのが魅力です。

氷やフルーツを入れるときも便利で、日常使いだけでなくアウトドアやジムでも活躍します。

セラミックコーティングで幅広い飲料に対応

image: 合同会社ニコまる

内部はセラミックコーティング仕上げで、炭酸飲料やスポーツドリンク、果汁飲料など酸性のドリンクもOK。さらに、コーヒーやハーブティー、乳製品を使った飲み物も入れられます。

しかもセラミックの効果で、ニオイ移りや風味の劣化を抑える設計で、長く清潔に使えます。

image: 合同会社ニコまる

豆乳ラテやスムージー、プロテインなど、一般的な水筒ではNGとされる飲み物もこのボトルなら使えるのは大きなメリット。朝から晩まで、お気に入りの飲み物を、味わいを損なわず持ち歩けます。

小物収納とスリム設計で毎日をサポート

image: 合同会社ニコまる

容量は730mlながら高さ25.5cm×幅8cmのスリム設計で、持ち運びやすい軽量ボディ。取っ手つきで通勤やジム移動にも便利です。

image: 合同会社ニコまる

さらに、底部には薬やおやつなどを入れられる小さな収納スペースを装備。1本で朝から夜までの水分補給を支えながら、ライフスタイルにも寄り添ってくれます。

清潔さと使いやすさを両立したこのボトルが気になった方は、プロジェクトページも併せてチェックしてみてください。下記のリンクからアクセス可能です。

