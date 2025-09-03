トヨタ「最新ランドクルーザー」に大反響！ 最上級より「330万円オトク」な最安仕様に「クラシカルなデザインがたまらない」の声も！ “観音開きドア”も特徴的な「ナナマル」に注目！

最安モデルに「シンプルさが逆に新鮮」の声も！

トヨタが誇る本格派SUVの代名詞といえば、やはり「ランドクルーザー」でしょう。

長い歴史のなかで培われた信頼性と耐久性は、世界中の過酷な大地を走り抜けてきた実績によって裏付けられています。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”最新「ランドクルーザー」です！（30枚以上）

そして日本国内においても、キャンプやアウトドアブーム、そしてSUV人気の高まりとともに、ランドクルーザーは特別な地位を確立してきました。

新型モデルが登場するたびに熱い注目を集めるのは、その圧倒的な存在感と揺るぎないブランドイメージがあるからにほかなりません。

そんなランドクルーザーのなかで、最も安価なエントリーモデルに対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

一番安いトヨタ「ランドクルーザー」に反響集まる！

現在、ランドクルーザーは「300」「250」「70」という3つのシリーズに分けて展開されています。

そのなかで最も手の届きやすいモデルが「ランドクルーザー70 AX」です。

70シリーズは1984年に初登場し、堅牢なラダーフレームを基盤に設計された、悪路走破性を最優先とするモデルです。

日本では2004年に一旦販売を終了しましたが、2014年に限定復活。そして2023年には約9年ぶりとなる再販が実現し、伝統を引き継ぎつつ現代のニーズに応えるべく大幅な改良が施されました。

ボディサイズは全長4890mm×全幅1920mm×全高1920mm、ホイールベース2730mmと、シリーズの中では比較的コンパクトにまとめられています。

外観は直線的なフォルムにクラシカルな丸型ヘッドライトを組み合わせ、16インチホイールとともに独特のレトロ感を演出。

ボディカラーは「スーパーホワイトII」「アティチュードブラックマイカ」「ベージュ」の3色が設定され、どこか懐かしい雰囲気を漂わせます。

一方、インテリアは華美な装飾を排し、実用性を徹底的に追求した造りが特徴です。定員は5人で、3列シートを備える250や300シリーズとは異なり、シンプルな2列仕様となっています。

観音開き式のバックドアは左右非対称で、荷物の出し入れに便利な設計です。

空調はマニュアル式ながら、後席用のヒーターコントロールが装備されており、必要十分な快適性を確保しています。

安全面では「トヨタセーフティセンス」が標準装備され、衝突被害軽減ブレーキなど基本的な先進安全機能を搭載。

ただし、クルーズコントロールは追従機能のない定速制御式にとどまっており、最新SUVに見られるような快適性を求める人には物足りなさを感じるかもしれません。

しかし、このモデルが本領を発揮するのはやはりオフロードです。

電動デフロック、アクティブトラクションコントロール、ダウンヒルアシストコントロール、ヒルスタートアシストコントロールなど、悪路走行を支える装備が充実。

険しい山道や泥濘地でも安心して走破できる性能が磨かれています。

心臓部となるエンジンは、2.8リッター直列4気筒ディーゼルターボを搭載。

最高出力204馬力、最大トルク500Nmを発揮し、6速ATと組み合わせたパートタイム4WDシステムにより、舗装路から荒地まで幅広い環境に対応します。

価格（消費税込み）は480万円と、ランドクルーザーの中では唯一400万円台で手に入るモデルです。

比較すると「ランドクルーザー250」は520万円から735万円、「ランドクルーザー300」は525万2500円から813万6700円と高額であり、70 AXはもっとも購入しやすい選択肢といえます。

そんな70に対してネット上では「やっぱり70の無骨さが一番ランドクルーザーらしい」「先進装備は物足りないけど、オフロードを走るならこれで十分」「復活を待っていたファンとしては感無量」「最近のSUVは豪華すぎるけど、このシンプルさが逆に新鮮」「価格が比較的抑えられているのはありがたい」「クラシカルなデザインがたまらない」「都会よりアウトドアで映える一台だと思う」といった声が目立ちます。

ユーザーの多くが、このモデルにランドクルーザーの原点を見出しているようです。