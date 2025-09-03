小僧寿しで「炙り三昧フェア」開催中！炙り寿司を贅沢に堪能できるのは今だけ。《9月5日まで》

持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年9月1日から5日までの期間限定で、「炙り三昧フェア」を開催しています。

炙り寿司が大集合！全6種類の贅沢炙り三昧

5種類の炙りネタを一度に楽しめる『炙り三昧5種盛』をはじめ、全6種類・各10貫の炙り寿司が登場。

価格はすべて698円です。

・炙り三昧 5種盛り

「炙りまぐろ」「炙りサーモン」「炙りえび」「炙り穴子」「炙りいか」の5種類を一度に楽しめる贅沢な一皿です。

・炙り三昧 まぐろ

不動の人気No.1のまぐろが炙りネタで登場です。

・炙り三昧 サーモン

脂がほどよくのったサーモンの炙りネタです。

・炙り三昧 えび

ギュッと詰まった旨みと香ばしさが魅力のえびの炙りネタです。

・炙り三昧 穴子

柔らかくとろける食感で、甘めのタレがアクセントになった穴子の炙りネタです。

・炙り三昧 いか

香ばしい香りと食感がやみつきになるいかの炙りネタです。

フェアの詳細は公式サイトから確認できます。

一部地域・店舗によって未実施の場合や、内容および価格が異なる場合があります。

また、いずれの商品も、各店舗の準備数がなくなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

