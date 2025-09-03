『夫が寝たあとに』で、藤本美貴が最近毎日勉強していることを明かし、「この忙しさで勉強…！」と横澤夏子が驚く一幕があった。

同番組は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務める“ママの本音”を語り尽くす育児家事特化バラエティ。9月2日の放送回では、子供の習い事について様々な話題が飛び交った。

横澤が藤本に習い事について尋ねると、藤本は「英語ちょっとやってます。けど、まだ全然喋れる気がしないです」と英語学習に取り組んでいることを明かした。横澤が「毎日勉強してるんですか？」と問うと、藤本は、毎日自宅で学習し、さらに週に1回「教材1冊分を細切れにしたテスト」を受けていると話した。藤本の多忙な中での勉強ぶりに、横澤は「まじですごくない？この忙しさで英語の勉強をして…」と驚きを隠せない様子であった。

藤本は多忙なスケジュールの中で英語学習を続けることについて「夜震えてる時ある。疲れすぎて」と笑いながらも本音を漏らした。横澤は、自宅で学習できるリモート形式であることに触れ「行かなくていいのはいいですよね。自宅でできちゃうから」とコメントした。

また、横澤が「なんで習おうって思ったんですか？」と英語学習のきっかけを尋ねると、藤本は「50歳までに海外旅行行って、エレベーターで話しかけられたらちゃんと会話ができるというのが人生のプラン」であることを明かした。「その服可愛いね〜とかドーナツ買ってきたんだ〜とか。言ってることはわかるけど、まったく返せない。あれをどうにか会話したい」と、海外の人に話しかけられた際のもどかしさについても語った。

横澤は「ママの習い事、すごい憧れるんですよ。隙間時間で何ができるかって。英語って子供ともできるし、めっちゃ良い」と感心していた。