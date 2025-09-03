Image: ALLEST

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

長時間のフライトや新幹線での移動。目的地に着いたときには、スーツはシワだらけで身体はなんだか重たい…。そんな経験はありませんか？ 大事な商談前なのに、これでは士気も上がりませんよね。

もし、移動中もリラックスできて、到着後すぐにパフォーマンスを発揮できるセットアップがあったなら。

まるで上質なルームウェアのような着心地なのに、見た目はばっちりビジネス仕様な1着、「Botanicaltech SSスーツ」が、仕事の効率を大きく変えてくれるかもしれません。

身体が喜ぶ「パジャマ感覚」の着心地

Image: ALLEST

心地よさと品格が同居する理想のウェア。その秘密は、過不足なく身体に寄り添って、上下左右に伸びるストレッチ性能です。

締め付けに頼らないフィット感から、デスクワークの前傾姿勢も、階段を駆け上る脚運びも邪魔しない。「Botanicaltech SSスーツ」を着て過ごすと、快適さは贅沢ではなく集中の燃料だと気づきます。

洗濯機で丸洗い、速乾、シワ戻り良好

Image: ALLEST

面倒なアイロンがけやクリーニング店への往復は、いわば小さな時間の泥棒。自宅の洗濯機で丸洗いが可能、しかも速乾性を備えた「Botanicaltech SSスーツ」なら、夜に洗って翌朝にはリフレッシュした状態で袖を通す…なんて芸当も叶うかもしれません。

活動中についたわずかなシワも、手で軽く撫でるだけでスッと目立ちにくくなる復元力も省メンテナンスの味方。多忙な日々のための賢い選択といえそうです。

カバンに忍ばせる、身軽な相棒

Image: ALLEST

出張や旅行のパッキングで頭を悩ませるのが、かさばるジャケットの存在。「Botanicaltech SSスーツ」は、そんなパッキングの常識すら変えてしまいます。

くるくると丸めれば、スマホ並みのコンパクトサイズに早変わり。超軽量設計なので、カバンの片隅に入れておいてもその存在を忘れるほどです。

サステナビリティを意識した選択

Image: ALLEST

素材には、トウモロコシ由来の植物繊維を一部採用。袖を通すたびに、未来を想った選択をしているという満足感が得られそうです。

それでいて、シルエットはトレンドを取り入れた美しさを追求していて、ビジネスシーンで求められる信頼感を醸成してくれます。

新色のベージュをはじめとする洗練されたカラーバリエーションも魅力。サステナブルな思想と現代的なデザインがうまく融合したビジネスウェアといえるんじゃないでしょうか。

窮屈さや手入れの手間といった、これまで当たり前だったスーツの悩みを過去のモノにしてくれる「Botanicaltech SSスーツ」。快適性とスマートさを前提とした新しい働き方を、この1着から始めてみてはいかがでしょう。

快適伸縮 × 優しい肌触り × 簡単ケアで毎日快適な植物テック次世モバイルスーツ 28,710円 一般販売予定価格 13%OFF! machi-yaで見る

＞＞快適伸縮 × 優しい肌触り × 簡単ケアで毎日快適な植物テック次世モバイルスーツ

Image: ALLEST

Source: machi-ya