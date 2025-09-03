ＮＨＫの鈴木奈穂子アナウンサーが３日、同局「あさイチ」で、前日の朝ドラ受けについて、妻夫木聡が反応したことにまたも大興奮。大吉から「浮かれてるんじゃないよｗ」と笑われた。

この日の「あんぱん」では嵩（北村匠海）が週刊誌の漫画懸賞に応募することを決意。生みの苦しみにもがくも、のぶ（今田美桜）が亡き父の帽子をかぶって掃除機をかけている姿を見て何かを閃く。

そして一気にかき上げたのが「ボオ氏」という漫画。大きな帽子をかぶったキャラクターが誕生した。

「あさイチ」朝ドラ受けでは、この「ボオ氏」に、大吉が「華丸さんがあんまりおもしろくなさそうな…」と言い出し、「あんなにダジャレ、毎日言っているに、人のダジャレには厳しい。おじさんあるある」と華丸は帽子＝ボオ氏にはあまり納得いっていない様子だと言い、華丸も苦笑いだ。

そして大吉は「昨日の朝ドラ受けで、（八木が蘭子の）指をなでなでと。妻夫木さん本人がインスタで言ってましたよ」と鈴木奈穂子アナに報告。鈴木アナは前日の朝ドラ受けで、八木と蘭子の美しい相合い傘のシーンで、蘭子の手を握った八木の指が「なでなでしてた！」と大興奮していた。

これを見ていたのか、妻夫木はインスタで指をなでていたのは「無意識だった」と反応。大吉はそのことを告げると、華丸が「朝ドラ受けを妻夫木さんが受けたの？ええ〜」とびっくり。

鈴木アナは「わからないんですけどね」と言いつつ「（無意識）だとしたら、私へのメッセージ？」などと浮かれ、すぐに大吉が「違う、違う、違う。朝ドラの話。なに？個人的なメッセージって。浮かれてんじゃないよ」と大笑いしていた。