¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×Í»ÖÏ¢¹ç¤Î²ñ¹ç 4Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤Ø¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎÃÏ¾åÉôÂâÇÉ¸¯¤Ê¤ÉÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÄäÀï¸å¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¡×¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÍ»ÖÏ¢¹ç¤Î²ñ¹ç¤¬4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤ÎÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÇÉ¸¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Í»ÖÏ¢¹ç¤Î²ñ¹ç¤Ï4Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Î¤Û¤«¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¡¢NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤È¤ÎÏÂÊ¿¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤äÄäÀï¸å¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÃÏ¾åÉôÂâ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ç¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤¿¤á¤Î¶¯¸Ç¤Ê°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤òÄêµÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
