テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、「涼しい街２０２５Ｆｉｎａｌ Ａｇａｉｎ」と題し北海道函館市を特集した。

番組はこれまで３年にわたり猛暑でも涼しい街を紹介する「涼しい街シリーズ」を放送し千葉・勝浦市など１２か所を紹介してきた。その中で番組を見た北海道函館市の大泉潤市長が番組の公式「Ｘ」へ「ぜひ取材してください」と熱烈ラブコールが届き、コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏が函館を訪問し取材した。

玉川氏は今月１日に函館市役所で大泉市長をインタビュー。大泉市長は俳優の大泉洋の実兄。その中で函館は今夏、最低気温が２５度を上回ることがないことを市長に伝えると大泉氏は「私はクーラーなしで寝ていますし過ごしています。クーラーを家につけていません」と明かし「クーラーなしで全然大丈夫です」などと述べた。

番組では、函館を取材しその涼しさを紹介した。ＶＴＲを受けスタジオで司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは大泉市長を「大泉洋さんのお兄さんですよね。静かな方ですよね。洋さんがにぎやかな方なので『ど〜も！』って言うのかと思ったら」と明かすと玉川氏は「非常にまじめな方でふざけた感じは全然ない方でした」と印象を明かしていた。