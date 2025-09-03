【ＮＰＢきょうのみどころ】ベテラン左腕の中日・大野が対戦相手別で最多となる阪神戦２１勝なるか
☆中日―阪神（１８：００・バンテリンドーム）中日＝大野、阪神＝伊藤将
中日の大野が３日、阪神戦で今季１８登板目となる。今季はここまで１７登板８勝４敗。チームトップの勝利数だ。３７歳のベテラン左腕は阪神戦の通算勝利数がここまで２０。巨人戦と並んで対戦相手別で最多だ。勝てば対戦相手別で単独最多の２１勝目となる。大野の対戦相手別（セ・リーグのみ）勝敗は次の通り。
相手 登板 勝利―敗戦
巨 ６２ ２０―２９
神 ４６ ２０―１１
広 ４３ １３―１８
Ｄ ３９ １８―１２
ヤ ３５ １１―１７
勝率は阪神戦がトップの６割４分５厘。ちなみに中日投手（２リーグ制以降）の阪神戦通算勝利数は山本昌の４８、星野仙一の３６、松本幸行、川上憲伸の２８、小松辰雄の２７、鈴木孝政の２６、水谷寿伸の２２に次ぐ８番目。猛虎相手に２１度目の白星をつかめるか。
（その他のカード）
☆巨人―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）
巨人＝森田、ヤクルト＝ランバート
☆広島―ＤｅＮＡ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝大瀬良、ＤｅＮＡ＝東
☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝早川、西武＝与座
☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝種市、日本ハム＝柴田
☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝大関、オリックス＝寺西
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順