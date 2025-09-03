☆中日―阪神（１８：００・バンテリンドーム）中日＝大野、阪神＝伊藤将

中日の大野が３日、阪神戦で今季１８登板目となる。今季はここまで１７登板８勝４敗。チームトップの勝利数だ。３７歳のベテラン左腕は阪神戦の通算勝利数がここまで２０。巨人戦と並んで対戦相手別で最多だ。勝てば対戦相手別で単独最多の２１勝目となる。大野の対戦相手別（セ・リーグのみ）勝敗は次の通り。

相手 登板 勝利―敗戦

巨 ６２ ２０―２９

神 ４６ ２０―１１

広 ４３ １３―１８

Ｄ ３９ １８―１２

ヤ ３５ １１―１７

勝率は阪神戦がトップの６割４分５厘。ちなみに中日投手（２リーグ制以降）の阪神戦通算勝利数は山本昌の４８、星野仙一の３６、松本幸行、川上憲伸の２８、小松辰雄の２７、鈴木孝政の２６、水谷寿伸の２２に次ぐ８番目。猛虎相手に２１度目の白星をつかめるか。

（その他のカード）

☆巨人―ヤクルト（１８：００・京セラドーム大阪）

巨人＝森田、ヤクルト＝ランバート

☆広島―ＤｅＮＡ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝大瀬良、ＤｅＮＡ＝東

☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝早川、西武＝与座

☆ロッテ―日本ハム（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝種市、日本ハム＝柴田

☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝大関、オリックス＝寺西

