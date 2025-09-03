Amazonにて、Nintendo Switch版アドベンチャー「Stray」のコレクターズエディションが特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から15%オフの13,838円。

「Stray」は、見知らぬ世界に迷い込んだ1匹の迷い猫を操作して進むアドベンチャー。開発は、フランス南部を拠点とする少数精鋭のクリエイター集団「BlueTwelve Studio」が担当している。

舞台は、細部まで緻密に描写された衰退したサイバーシティ。プレーヤーは猫となり、三人称視点で描かれるネオン街や、ダークな雰囲気の裏路地を自在に歩き回り、真相を追っていく。迷い猫の目を通して世界を観察し、この環境で生き残ろう。

今回対象となるコレクターズエディションには、ゲーム本編に加えて本作の主役である猫のミニチュアフィギュア、Nintendo Switch専用スマートポーチ、オリジナルピンズセット（全6種）、オリジナルビジュアルブック、特装収納BOXが付いている。

コレクターズエディション 同梱物内容

【Nintendo Switch「Stray」ローンチトレーラー【Happinet Indie Collection】】

・「Stray ミニチュアフィギュア」

「Stray」の主役である猫のミニチュアフィギュア（全長約45mm）。ゲーム内で相棒のB-12が収納されるハーネスも背負っている仕様。

・Nintendo Switch専用スマートポーチPU Stray

任天堂の正式ライセンス製品であるポーチに、「Stray」を象徴する猫アイコンが型押しされたシンプルで可愛らしいデザイン。Joy-Conを取り付けたNintendo Switch（有機ELモデル）本体または、Nintendo Switch本体のいずれか1台を収納可能。軽くて持ち運びしやすく、開け口が大きいので出し入れしやすい仕様。なおNintendo Switch Liteには対応していない。

・オリジナルピンズセット（全6種）

コレクターズエディション用に描き下ろした限定イラストのピンズセット。主人公の猫や相棒のB-12、異世界で出会うロボットたち（Momo・Clementine・Zbaltazar・Doc）がラインナップ。箔押し付きの小箱に収納。

・オリジナルビジュアルブック（全100ページ）

ハードカバー装丁のオリジナルビジュアルブック。「Stray」の世界観を美麗グラフィックスで堪能できる。

・特装収納BOX

ゲームソフト本編（パッケージ版）と特典を収納するオリジナルBOX。

【Stray】

特典の「ミニチュアフィギュア」と「オリジナルピンズセット」は、対象年齢15歳以上となります。14歳以下のお子様の取り扱いにはご注意ください。

(C)2022-24 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive

license. All rights reserved. Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.