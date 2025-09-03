テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は３日、「涼しい街２０２５Ｆｉｎａｌ Ａｇａｉｎ」と題し北海道函館市を特集した。

番組はこれまで３年にわたり猛暑でも涼しい街を紹介する「涼しい街シリーズ」を放送し千葉・勝浦市など１２か所を紹介してきた。その中で番組を見た北海道函館市の大泉潤市長が番組の公式「Ｘ」へ「ぜひ取材してください」と熱烈ラブコールが届き、コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏が函館を訪問し取材した。

玉川氏は今月１日に函館市役所で大泉市長をインタビューした。大泉市長は俳優の大泉洋の実兄。その中で函館は今夏、最低気温が２５度を上回ることがないことを市長に伝えると大泉氏は「私はクーラーなしで寝ていますし過ごしています。クーラーを家につけていません」と明かし「クーラーなしで全然大丈夫です」と述べた。

さらに東京に拠点がありながら函館にも住む「二地域居住」について玉川氏は「どれぐらい、いるかわかっていますか？」と質問。大泉氏は「そういうデータをこれから取り始めるんです」と明かし「相当いるはずなんです」と述べた。

スタジオで玉川氏は、「二地域居住」について司会を務める羽鳥慎一アナウンサーから「どうでした？」と聞かれ「本気です」と函館との二地域居住を真剣に検討することを明かしていた。