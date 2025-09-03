【MLB】パイレーツ ー ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）

【映像】大谷、“衝撃すぎた”193キロ弾丸ライナー

ドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。敵地を一瞬で静まり返らせる“弾丸ライナー”で、ドジャース移籍後通算100本目となる46号を放った。

1ー4と3点を追う3回1死走者なしの場面。大谷の第2打席で打席に立ったのは、2番手で登板したメジャー注目のルーキー右腕チャンドラー。カウント3ー1から投じられた5球目、時速99.2マイル（約159.6キロ）の速球を大谷は逃さなかった。振り抜いた打球は、打球速度は自己最速となる120.0マイル（約193.1キロ）、打球角度23度という低い弾道のまま、ライトスタンドへ一直線。飛距離373フィート（約113.7メートル）の“爆速アーチ”に、敵地のファンも騒然となった。

大谷にとってこの一発は7試合ぶりの46号。本塁打は今季ドジャースでの通算100本目という節目のアーチにもなった。ドジャースベンチもあまりの爆速ぶりに開いた口が塞がらない様子を見せていた。

弾丸ライナーで突き刺さるようにスタンドインした一撃に、解説を務めた元メジャーリーガーの岩村明憲氏も「この高さとこの角度で、ホームランはなかなかならないですよ」と驚きを隠さなかった。

中継の視聴者からも「ミサイルやん」「打球見えんかったぞ…」「打球バグってるわ」「凄えライナーw」「低いのに！飛びすぎ」など、驚きの声が相次いだ。

ルーキー右腕との初対決で見せた圧巻のパワー。大谷の“193キロ弾”は、チームを勢いづける一打として敵地を震撼させた。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）