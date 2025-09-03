美容系動画クリエイター・かわにしみきプロデュース「muice」からPEANUTSの仲間たちの限定デザインで人気アイテムが登場！
YouTubeチャンネル登録者数100万人超えの美容系動画クリエイター・かわにしみき氏がプロデュースするコスメブランド「muice」は、PEANUTSの大人気キャラクター「スヌーピー」をはじめ、スヌーピーと仲間たちをデザインした「ぽわんチーク」「うるみハイライター」「ちゅるリップランパー」「デイリースキンプライマー」を8月13日より全国発売中です。
■今回のPEANUTSコラボでしか手に入らない、限定カラーもラインナップ！
“かゆいところに手が届く”アイテムを展開し、手に取りやすい価格と機能性の高さから、幅広い世代に愛されている「muice」。そんな「muice」の人気アイテムと、世代問わず世界中で愛され続けている「PEANUTS」との夢のコラボレーションが実現！
ふんわり発色が人気の「ぽわんチーク」からは、今回のコラボでしか手に入らない「PN01 コットンメロリーナ」「PN02 ベビメロピンク」の2色が登場。「PN01 コットンメロリーナ」は、ピンクとオレンジをMIXさせた絶妙なニュアンスカラーで血色感を演出します。ブルベさんはオレンジメイクに、イエベさんはピンクメイクに使うのがおすすめです！
「PN02 ベビメロピンク」は、既存色「03 ばぶみピンク」 よりもさらに青みがかった、明るいトーンのピンクカラー。多幸感×透明感の両方を叶えた、あどけない赤ちゃんほっぺが完成します。
しっとりツヤ肌を叶える「うるみハイライター」には、人気カラー「02 サクラスノー」と限定色「PN01 ベビーサイダー」がコラボ仕様で登場！
「PN01 ベビーサイダー」は、シュワっとはじける涼しげなホワイトブルー。さっとひと塗りで肌のくすみを飛ばし、顔にツヤ感をプラスします。ほどよく青みがかったカラーのため、さわやかな透明感のある頬に仕上げます。
ちゅるんとツヤめくプランパー「ちゅるリップランパー」も、毎日使いしやすいクリアカラーの「01 デイリーピュア」と、コラボ限定色「PN01 モアチャイ」が仲間入り！
「PN01 モアチャイ」は白みのあるかわいらしいブラウンカラー。手持ちのリップの上から重ねて、肌なじみの良いカラーにニュアンスチェンジさせるのもおすすめです。
普通肌・乾燥肌の人におすすめの保湿系下地「デイリースキンプライマー」も、自然なトーンアップ＆肌悩みをカバーしてくれる使用感はそのままに、チャーリー・ブラウンとスヌーピーをあしらったかわいらしいコラボパッケージで登場します！
スヌーピーと仲良しのキャラクターたちがデザインされたコラボだけの特別なアイテムが毎日のメイクタイムを盛り上げてくれます。ぜひゲットしてはいかがでしょうか。
■ぽわんチーク
ぽわんっ！と色づくふんわり発色チークに、PEANUTSとのコラボデザインが限定登場！
【限定】ぽわんチーク 全5色（限定2色）
◇カラー展開
【限定カラー】
PN01 コットンメロリーナ：絶妙な血色感を演出するピンク×オレンジのニュアンスカラー
PN02 ベビメロピンク：ふんわりベビーフェイスに仕上げる明るい青みピンクカラー
【定番色】
01 デートローズ：可愛いけど⽢すぎないコーラルピンクカラー
02 ピュアビスケット：ビスケットのような柔らかいベージュカラー
03 ばぶみピンク：ミルキーでやわらかなベビーピンク
◇ポイント
◆肌なじみの良いサラサラパウダー
こだわりのふんわりパウダーが軽い付け心地を実現。肌の上でも簡単にぼかしやすく、肌になじんでナチュラルな仕上がりに。
◆程よいシアーな発⾊
濃すぎないふんわりカラーのため、チーク初心者でもグラデーションがつくりやすいです。
◆⾃然な⾎⾊感カラー
自然な血色感を演出するのにぴったりなピンクカラーや、ヘルシーなオレンジカラーまで、誰でも使いやすい色展開です。
■うるみハイライター
“うるみ”質感をプラスするしっとりツヤ肌ハイライターに、PEANUTSとのコラボデザインが限定登場！
【限定】うるみハイライター 全4色（限定1色）
◇カラー展開
【限定カラー】
PN01 ベビーサイダー：涼しげほっぺに仕上げるホワイトブルーカラー
【定番色／コラボパッケージ】
02 サクラスノー：上品な華やかさを与えるピンクベージュカラー
【定番色】
01 スノーベージュ：ナチュラルなツヤと透明感を演出するホワイトベージュカラー
03 スハダベージュ：素肌が潤っているような自然なツヤを与えるベージュカラー
◇ポイント
◆内側からにじみ出るようなツヤ感
透明度が高く繊細に煌めくパールがなめらかに肌になじみ、内側からにじみ出る上品で華やかなツヤを演出します。
◆自然な透明感
軽くなめらかな繊細パールが肌に心地よく馴染み透明感を与えます。
◆しっとり密着パウダー
粉飛びしにくいしっとりタイプのパウダーで、肌にしっかり密着。
■ちゅるリップランパー
高保湿×高密着。ツヤめくリッププランパーに、PEANUTSとのコラボデザインが限定登場！
【限定】ちゅるリップランパー 全7色（限定1色）
◇カラー展開
【限定カラー】
PN01 モアチャイ：肌なじみのいいヌーディーなナッツベージュカラー
01 デイリーピュア：毎日使いしやすいクリアカラー。夜寝る前のナイトケアにもオススメ
【定番色】
02 サクラスパークル：サクラのように淡いラメ入りピンクカラー
03 スパークルスノー：ラメ入りクリアカラー
04 ヌードベージュ：多幸感を演出するピンクベージュ
05 ショコラフォンデュ：チョコレートのような濃厚ブラウン
06 ラズベリーショコラ：こっくりとしたピンクブラウン
◇ポイント
◆豊かな保湿美容成分でしっとり潤う唇に
保湿成分（アルガニアスピノサ核油・オリーブ果実油・ピーナッツ油・ハチミツ・スクワラン・パルミチン酸レチノール・加水分解エラスチン・加水分解コラーゲン・セラミドNP・セラミドAP・セラミドEOP・ヒアルロン酸Na・グリチルレチン酸ステアリル）
◆プランプ効果でふっくらとしたハリ
トウガラシエキス配合で、縦ジワの目立たないキメの整った唇に。
◆トリートメントしながらリップメイク
大小異なる大きさのラメ&パールを配合した（※）トリートメント効果のあるオイルリップ。単品使いはもちろん、グロスとして手持ちのリップに重ねづけすることでリップメイクの幅を広げます。
※ラメ＆パール配合は02 サクラスパークル、03 スパークルスノー
■デイリースキンプライマー
普通肌・乾燥肌さんにおすすめの保湿系下地に、PEANUTSとのコラボデザインが限定登場！
【限定】デイリースキンプライマー SPF50+PA++
◇カラー展開
乾燥を防ぎ、ほんのりトーンアップ。くすみや色ムラをナチュラルにカバーするベージュカラー
◇ポイント
◆乾燥が気になる季節にぴったりの保湿力
保湿力をアップさせ、メイクしたてのうるおい感を長時間キープ。しっとりとしたテクスチャーが肌に密着し、秋冬の乾燥する時期にもおすすめです。
◆肌を気遣うフリー処方
酸化亜鉛、パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料、合成香料不使用のフリー処方。乾燥する季節は肌のバリア機能も乱れがちに。肌を気にかけ、使いやすい処方設計を実現しました。
■かわにしみきコメント
ついに!! 「muice」初のキャラクターコラボが実現しました♡イラストがどれも可愛くて持っているだけでもテンションが上がるコスメに仕上がりました♪ハイライトとチークはコラボ限定カラーなので、是非チェックして頂けたら嬉しいです♡
■商品概要
【muice公式オンラインサイト】https://muice.jp/
【取り扱い店舗】アットコスメストア、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、プラザ、ショップイン、アインズ&トルペ、R.O.U、イオン（一部店舗除く）
【限定】ぽわんチーク
全5色（限定2色） 各990円
【限定】うるみハイライター
全4色（限定1色） 968円
【限定】ちゅるリップランパ
全7色（限定1色） 各990円
【限定】デイリースキンプライマー
SPF50+PA++ 1,045円
（エボル）