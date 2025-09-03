「ROAlív」秋限定フレグランス、オリエンタルウッディな香り「エレウテリア」が数量限定で登場
「自然と調和する未来」をミッションに掲げる体験型ボーダレス・ビューティーブランドROAlív（ロアリブ）は9月4日、“心の旅”をイメージした秋の香り「エレウテリア」のフレグランスを数量限定で発売します。
「記憶の旅へと誘う、自由と言う名の香り。」
心を解き放ちたいと考えるなら、記憶の旅へと誘う「自由」と言う名の香りがある。
忘れえぬ思いを庭に埋めれば、旅の終わりは愛しき思いが成就するとの話し。
■マインドセンス エレウテリア [数量限定]
エレウテリアは心の旅をイメージした、静けさと高貴さを併せ持つ個性的な香りのオードパルファン。足首や腰などに付けて軽めに香らせたり、手首やデコルテにつけてしっかりと香らせたりと、シーンや好みで楽しめます。アトマイザーへの移し替えは不要なコンパクトサイズです。
■NOTE
〈オリエンタルウッディノート〉
スパイスが小気味よく広がるトップから、徐々にスケール感を高めて独創的な華やかさのあるミドルへ。全体を支配するのはウードを始めとした豊かなウッディ。
■MAP
◇ROAlív（ロアリブ）
「自然と調和する未来」
ミツバチがもたらすはちみつの真の魅力を、化粧品や多様なはちみつを通して届けるために2018年3月にブランドをスタート。
2023年11月22日よりブランド名称をROAlív （ロアリブ） に変更し、フレグランスの充実と、はちみつを配合したスキンケアを中心に、ボーダレスな体験型ビューティーブランドとして再出発しました。
ジェンダーにとらわれない製品作りと、環境問題への取り組みをコツコツと積み上げていきます。
[直営店舗]
https://www.roaliv.jp/shoplist/
ルミネ新宿店／グランスタ丸の内店／京王新宿店／キラリナ京王吉祥寺店／ルミネ大宮店／横浜ジョイナス店／ペリエ千葉店／タカシマヤゲートタワーモール店／近鉄あべのハルカス店／ルクアイーレ店／東急百貨店さっぽろ店／仙台パルコ2店／ルミネ池袋店（2026年1月17日までの期間限定オープン）／渋谷スクランブルスクエア店*
*2025年9月11日よりオープン
■商品概要
9月4日より全国直営店舗・公式オンラインショップにて発売
「マインドセンス エレウテリア」20mL 3,960円
https://www.roaliv.jp/special/eleutheria/
