サボリーノからキンモクセイの香り＆ギンモクセイの香りが登場！　ゆらぎやすい肌に寄り添い、紫外線ダメージもケアするフェイスマスク

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは8月4日より数量限定で、季節の変わり目の肌に寄り添う朝用・夜用フェイスマスク「サボリーノ 目ざまシート N OS24（ピュアキンモクセイの香り）＜フェイスマスク＞ 30枚入り（290mL） 1,540円」「サボリーノ 目ざまシート N OS24（ナイトギンモクセイの香り）＜フェイスマスク＞ 30枚入り（286mL） 1,540円」を発売しました。

■好評につき再発売！ キンモクセイ＆ギンモクセイの香りの限定アイテム

2024年1月にパワーアップリニューアルした「サボリーノ」は2015年の発売以来、数々のベストコスメを受賞し2024年9月に140冠、10億枚を販売。国内のみならず世界40カ国で愛用されています。

同商品は、夏の紫外線によるダメージをケアし、ゆらぎやすい秋肌にも寄り添うフェイスマスク。朝晩各1分*³ の、特別な香りのお手入れを楽しめます。

■「サボリーノ 目ざまシート N OS24 ＜フェイスマスク＞ 」

ピュアキンモクセイの香り（メントールやや弱め）

ピュアな金木犀の香りに包まれながら、目ざめの肌をひきしめてしっとりと保湿します。洗顔いらずのオールインワンマスクです。

配合成分：モクセイ花エキス、スターフルーツエキス、ハチミツ

毛穴洗浄効果がパワーアップ！ 寝起き肌の毛穴と角質をケア

リンゴ酸＋マンデル酸（以上、全て角質ケア）＋グリシルグリシン（ひきしめ）

2種のビタミンC：アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌）

オーガニック*¹ やアップサイクル*² 原料を採用

持続可能な環境づくりに取り組んでおり、成分などにもこだわっています。

朝はこれ一枚！ 1分*³ で洗顔*⁴ からスキンケア、保湿下地まで完了

洗顔*⁴＋スキンケア＋保湿下地

■「サボリーノ お疲れさマスク N OS24 ＜フェイスマスク＞」

ナイトギンモクセイの香り（メントール・アルコールフリー）

優しい銀木犀の香りに包まれながら、今日のお疲れ肌を保湿＆リフレッシュすることができます。おやすみ前のお手入れはこれだけでOKな5in1機能です。

配合成分：モクセイ花エキス、ジュニパーベリーエキス、ラズベリーエキス

うるおい力を補給する4種のヒト型セラミド配合

4種のセラミド：セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP（以上、全て保湿）

2種のビタミンC：アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌）

オーガニック*⁵ やアップサイクル*⁶ 原料を採用し、持続可能な環境づくりに取り組む

持続可能な環境づくりに取り組んでおり、成分などにもこだわっています。

おやすみ前はこれ一枚！ 1分*³ で翌朝までしっとり肌に

化粧水＋乳液＋美容液＋クリーム＋パック

■2品共通

1分*³ で肌内部に潤いを満たす水密ヴェール処方

〈STEP1〉潤いの道を作る

水分を蓄える「潤いの道」が不足していると、潤い成分を与えても肌へと届かないため、まずは「潤いの道」づくりから。

〈STEP2〉潤いの蓋をする

浸透*⁷ と水分保持力のある保湿成分を配合。さらに肌の表面にヴェールを作る処方で潤いに蓋をします。持続型浸透*⁷ を促し、肌内部の水分密度を高めます。

22歳の最適肌バランスを再現する「22AG*⁸」配合！ エイジングケア*⁹ する保湿成分*⁸

年齢とともに崩れがちな皮脂バランスを整える保湿成分*⁸ を配合。健康的な22歳の肌をイメージしたエイジングケア*⁹。日中のストレスなどで減少しがちな水分量と皮脂量に着目し、最適なバランスへと導きます。

◇使用方法

1.袋からマスクを1枚ずつ取り出し、広げます。

2.マスクをぐっと広げながら顔にのせ、左右に伸ばしながらフィットさせて60秒おきます。

3.マスクをはがして完了。折りたたんでパッティングやふきとりもオススメです。

朝用シート：肌になじませた後は、そのままメイクできます。

夜用シート：肌になじませれば、おやすみ前のお手入れは完了です。

＊1メリッサ葉エキス、キュウリ果実エキス（全て保湿）

＊2 スクワラン（保湿）

＊3 使用時間目安

＊4 ふきとりによる

＊5 カミツレ花エキス、ラベンダー花エキス、ユキノシタエキス（全て保湿）

＊6 スクワラン（保湿）

＊7 角層まで

＊8（ホホバ油／マカデミア種子油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、水溶性コラーゲン（以上、全て保湿）

＊9 年齢に応じたお手入れ

■商品概要

8月4日より数量限定発売中

「サボリーノ 目ざまシート N OS24 ＜フェイスマスク＞ 30枚入り（290mL）」

「サボリーノ お疲れさマスク N OS24 ＜フェイスマスク＞ 30枚入り（286mL）」

各1,540円

【サボリーノ公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/special/saborino/limited_kinmokusei/

（エボル）