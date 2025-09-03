天板で作れる！本格「フロランタン」は意外と簡単にできる

お家で作れる「フロランタン」

サクサク食感がおいしくて見た目も美しいスイーツのフロランタン。お家で作るのは難しそうかと思いますが、意外と手軽に作れるんです。今日は、クックパッドのつくれぽ500件越えのフロランタンレシピをご紹介します。



バターや砂糖を混ぜてクッキー生地を作り、冷蔵庫で冷やします。冷やした後、オーブンに乗せて焼きます。バター、砂糖、焼いたアーモンドスライスなどを混ぜてキャラメル生地を作り、クッキー生地に乗せて再度オーブンで焼けばできあがり。

簡単でおいしい！とつくれぽ500件越え

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「初めて作りましたが、簡単でめちゃくちゃおいしかったです！」「お店のようなフロランタンが出来上がりました」「アーモンドたっぷりでおいしかったです。また作ります！」「2年連続こちらのレシピで作ってます。簡単でおいしくできました」など、嬉しい声がたくさん届いています。





クックパッドで大人気のフロランタンレシピをご紹介しました。工程が写真付きのレシピなので、作りやすいですよ。ぜひ、この機会に作ってみてください。