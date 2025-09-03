「hug my Lip」の世界観に没入！　『up2me』ブランド初となる限定アフタヌーンティーを開催

コーセーコスメポートは9月3日から、メイクアップブランド『アップトゥーミー』の「hug my Lip（ハグマイリップ）」の新色発売を記念し、東京都青山の「Ginger Garden AOYAMA」とコラボした特別なアフタヌーンティーを開催します。

■コスメボックス風ティースタンドに、ローズ＆ピーチの“大人かわいい”スイーツ

「ハグマイリップ」のこの秋のカラーコンセプトは、“Charismatic ROSE（カリスマティックローズ）”。Ginger Garden AOYAMAでは、この世界観を表現した特別なアフタヌーンティーが楽しめます。

トランク型メイクボックス風のティースタンドの中には、ハグマイリップ新色3色のリップ型のチョコレートや、ムースやパンナコッタ、マドレーヌなど、コスメをテーマに“大人かわいい”スイーツを詰め込みました。セイボリーには、桃のカプレーゼやソーセージクロワッサンなどを用意しました。

追加メニューとして、ピーチヨーグルトモクテルやアールグレイピーチパフェも用意します。

■hug my Lip×Ginger Garden AOYAMAコラボレーション概要

店舗名：Ginger Garden AOYAMA （東京都港区南青山5-10-8 アナーブル 1F）

期間：2025年9月3日（水）〜9月9日（火）

営業時間：11:00〜20:30

TEL：03-6892-8088

来店予約：食べログネット予約、店舗電話

8月8日（金）15時より予約開始（要事前予約、定員となり次第終了）

https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13166276/

価格：

通常コース…5,800円

ピーチヨーグルトモクテル付きコース…6,600円

アールグレイピーチパフェ付きコース…6,800円

※9月3日は、関係者の方のみ利用が可能です。一般のお客様はご利用いただけませんので、予めご了承ください。

■hug my Lip×Ginger Garden AOYAMAコラボレーション メニュー詳細

＜スイーツ＞

・ローズアールグレイマドレーヌとピーチムース

・ハグマイリップ新色３色のソフトキャンディー＆リップチョコレート

・ローズカヌレムース

・ローズショートケーキムース

・ローズピーチとアールグレイのパンナコッタ

＜セイボリー＞

・ソーセージクロワッサン

・ガーリックシュリンプ

・イカ、アスパラ、トマトのマリネ

・桃のカプレーゼ

＜追加注文商品＞

・ピーチヨーグルトモクテル

・アールグレイピーチパフェ

（フォルサ）