「hug my Lip」の世界観に没入！ 『up2me』ブランド初となる限定アフタヌーンティーを開催
コーセーコスメポートは9月3日から、メイクアップブランド『アップトゥーミー』の「hug my Lip（ハグマイリップ）」の新色発売を記念し、東京都青山の「Ginger Garden AOYAMA」とコラボした特別なアフタヌーンティーを開催します。
■コスメボックス風ティースタンドに、ローズ＆ピーチの“大人かわいい”スイーツ
「ハグマイリップ」のこの秋のカラーコンセプトは、“Charismatic ROSE（カリスマティックローズ）”。Ginger Garden AOYAMAでは、この世界観を表現した特別なアフタヌーンティーが楽しめます。
トランク型メイクボックス風のティースタンドの中には、ハグマイリップ新色3色のリップ型のチョコレートや、ムースやパンナコッタ、マドレーヌなど、コスメをテーマに“大人かわいい”スイーツを詰め込みました。セイボリーには、桃のカプレーゼやソーセージクロワッサンなどを用意しました。
追加メニューとして、ピーチヨーグルトモクテルやアールグレイピーチパフェも用意します。
■hug my Lip×Ginger Garden AOYAMAコラボレーション概要
店舗名：Ginger Garden AOYAMA （東京都港区南青山5-10-8 アナーブル 1F）
期間：2025年9月3日（水）〜9月9日（火）
営業時間：11:00〜20:30
TEL：03-6892-8088
来店予約：食べログネット予約、店舗電話
8月8日（金）15時より予約開始（要事前予約、定員となり次第終了）
https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13166276/
価格：
通常コース…5,800円
ピーチヨーグルトモクテル付きコース…6,600円
アールグレイピーチパフェ付きコース…6,800円
※9月3日は、関係者の方のみ利用が可能です。一般のお客様はご利用いただけませんので、予めご了承ください。
■hug my Lip×Ginger Garden AOYAMAコラボレーション メニュー詳細
＜スイーツ＞
・ローズアールグレイマドレーヌとピーチムース
・ハグマイリップ新色３色のソフトキャンディー＆リップチョコレート
・ローズカヌレムース
・ローズショートケーキムース
・ローズピーチとアールグレイのパンナコッタ
＜セイボリー＞
・ソーセージクロワッサン
・ガーリックシュリンプ
・イカ、アスパラ、トマトのマリネ
・桃のカプレーゼ
＜追加注文商品＞
・ピーチヨーグルトモクテル
・アールグレイピーチパフェ
（フォルサ）