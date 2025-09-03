ＫｉＳＳ「リップアロー」新シリーズ、粘膜カラーと唇ケアで叶える“むっちり・ちゅるん”質感のリップが登場！

伊勢半は9月29日、「キス リップアロー グロウ 全5色」を発売。8月27日より、ロフトにて先行発売中です。

KiSSで人気の口角まできゅっと描きやすい超極細（※1）リップ、リップアローの新シリーズ「リップアロー グロウ」が新登場！

高保湿オイルベース処方でうるおいをキープ。むっちりとした質感とちゅるんとしたトレンド感のある唇を叶えます。誰にでも似合う ジュワッとした5色の粘膜カラー。輪郭を丁寧に描ける超極細（※1）リップでトレンドのフィルターをかけたような唇に仕上がります。

※1 キス リップ製品において

■粘膜カラー×唇ケア。むちゅるん！ いたわリップ

◇高保湿オイルベース処方

水分を抱え、うるおいをキープするモイストキャッチオイルと、​4種（アルガンオイル・シアバター・セラミド・ハチミツ）のうるおい成分を配合。うるおいが長持ちし、ふっくらと柔らかなぷるぷるリップに仕上げます。

◇唇の立体感を強調するツヤで、むっちりとしたかわいい唇に

微細パールを配合し、立体感のあるツヤ唇を叶えます。

◇色ツヤをキープするフィットゲル処方

キスのリップシリーズに共通した落ちにくい技術を応用。唇に密着し、動きに合わせて伸縮、色ツヤが持続します。

◇輪郭を丁寧に描ける、超極細※1リップ

口角や輪郭の曲線など、細かいところまで丁寧に描きやすいリップ。トレンドのフィルターをかけたようなリップに仕上がります。

※1 キス リップ製品において

■商品概要

「キス リップアロー グロウ」全5色 各1,980円

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

2025年8月27日 ロフト先行発売

2025年9月29日 全国発売

（エボル）